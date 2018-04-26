Силовики протаранили ворота николаевского порта, идут обыски - СМИ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Несколько десятков сотрудников правоохранительных органов прибыли утром в четверг в николаевский порт "Ника-Тера", сотрудников в штатском сопровождали спецназовцы в касках, бронежилетах и с автоматами — их привезли на отдельном автобусе, идут обыски, сообщает местное издание Novosti N.

Согласно сообщению, на территорию также прибыли несколько представителей пограничной охраны.

novosti-n.org Обыски на территории николаевского порта "Ника-Тера"

Прибывшие показали охране на проходной удостоверения сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и потребовали пропустить их на территорию. К ним вышли представители администрации порта, которые попросили предъявить им решение суда на проведение следственных действий.

novosti-n.org Обыски на территории николаевского порта "Ника-Тера"

"Вместо этого силовики с помощью тарана взломали ворота и прошли на территорию. В административном здании всех сотрудников вывели из своих кабинетов и заставили ожидать в коридоре. В настоящее время проходят обыски в различных службах порта", — сказано в сообщении.

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По данным издания, сотрудники ГПУ приезжают в порт уже второй день подряд.

Напомним, в понедельник СБУ провела обыски на "Мотор Сич" в Запорожье в рамках дела по шпионажу и подготовке диверсии. В ведомстве заявили, что иностранная компания намерена получить контроль над предприятием, купив контрольный пакет акций, а затем "предпринять попытку уничтожения".