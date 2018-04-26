Силовики протаранили ворота николаевского порта, идут обыски - СМИ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Несколько десятков сотрудников правоохранительных органов прибыли утром в четверг в николаевский порт "Ника-Тера", сотрудников в штатском сопровождали спецназовцы в касках, бронежилетах и с автоматами — их привезли на отдельном автобусе, идут обыски, сообщает местное издание Novosti N.
Согласно сообщению, на территорию также прибыли несколько представителей пограничной охраны.
Прибывшие показали охране на проходной удостоверения сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и потребовали пропустить их на территорию. К ним вышли представители администрации порта, которые попросили предъявить им решение суда на проведение следственных действий.
"Вместо этого силовики с помощью тарана взломали ворота и прошли на территорию. В административном здании всех сотрудников вывели из своих кабинетов и заставили ожидать в коридоре. В настоящее время проходят обыски в различных службах порта", — сказано в сообщении.
Читайте также: Читайте также: Лови диверсанта! Зачем СБУ пришла в "Мотор Сич"?
По данным издания, сотрудники ГПУ приезжают в порт уже второй день подряд.
Напомним, в понедельник СБУ провела обыски на "Мотор Сич" в Запорожье в рамках дела по шпионажу и подготовке диверсии. В ведомстве заявили, что иностранная компания намерена получить контроль над предприятием, купив контрольный пакет акций, а затем "предпринять попытку уничтожения".