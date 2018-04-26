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    Силовики протаранили ворота николаевского порта, идут обыски - СМИ

    (обновлено: )70109
    По данным местного издания, на территорию николаевского порта "Ника-Тера" прибыли люди в штатском, которых сопровождали спецназовцы в касках, бронежилетах и с автоматами.
    Обыски на территории николаевского порта Ника-Тера
    novosti-n.org

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Несколько десятков сотрудников правоохранительных органов прибыли утром в четверг в николаевский порт "Ника-Тера", сотрудников в штатском сопровождали спецназовцы в касках, бронежилетах и с автоматами — их привезли на отдельном автобусе, идут обыски, сообщает местное издание Novosti N.

    Согласно сообщению, на территорию также прибыли несколько представителей пограничной охраны. 

    novosti-n.org
    Обыски на территории николаевского порта "Ника-Тера"

    Прибывшие показали охране на проходной удостоверения сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и потребовали пропустить их на территорию. К ним вышли представители администрации порта, которые попросили предъявить им решение суда на проведение следственных действий.

    novosti-n.org
    Обыски на территории николаевского порта "Ника-Тера"

    "Вместо этого силовики с помощью тарана взломали ворота и прошли на территорию. В административном здании всех сотрудников вывели из своих кабинетов и заставили ожидать в коридоре. В настоящее время проходят обыски в различных службах порта", — сказано в сообщении.

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    По данным издания, сотрудники ГПУ приезжают в порт уже второй день подряд.

    Напомним, в понедельник СБУ провела обыски на "Мотор Сич" в Запорожье в рамках дела по шпионажу и подготовке диверсии. В ведомстве заявили, что иностранная компания намерена получить контроль над предприятием, купив контрольный пакет акций, а затем "предпринять попытку уничтожения".

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