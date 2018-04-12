Обыски в "Укрзализныце". ГПУ раскрыла детали уголовного дела

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Обыски в офисе "Укрзализныци" связаны с делом о хищении средств, которые предназначались на ремонт дизельных поездов.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Эти действия происходят в связи с осуществлением досудебного расследования в уголовном производстве по фактам завладения денежными средствами, которые предназначались на ремонт дизель-поездов, используемых при пригородных перевозок, по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины. В этому уголовному производству сообщено о подозрении 14 должностным лицам, в том числе 3 лицам руководящего состава департаментов ОАО «Укрзализныця», 4 руководителям аффилированных предприятий, 7 должностным лицам железной дороги и ее филиалов других уровней", — сообщил Лысенко.

Руководители ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" (ДТРЗ) по предварительному сговору с руководством "Львовской железной дороги" и "Южной железной дороги" при непосредственном участии руководства УЗ с привлечением ряда фиктивных предприятий составили ряд заведомо ложных официальных документов о якобы модернизации дизельных двигателей. В связи с этим фиктивным предприятиям перечислили более 70 млн гривен.

В четверг утром стало известно, что силовики проводят следственные действия в офисе компании "Укрзализныця" в Киеве.