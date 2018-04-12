наверх
12.04.201815:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.93- 0.05
  • EUR32.11- 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Обыски в "Укрзализныце". ГПУ раскрыла детали уголовного дела

    (обновлено: )4201
    Как сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, обыски происходят в связи с осуществлением досудебного расследования в уголовном производстве по фактам завладения денежными средствами, которые предназначались на ремонт дизель-поездов.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Обыски в офисе "Укрзализныци" связаны с делом о хищении средств, которые предназначались на ремонт дизельных поездов.

    Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook

    "Эти действия происходят в связи с осуществлением досудебного расследования в уголовном производстве по фактам завладения денежными средствами, которые предназначались на ремонт дизель-поездов, используемых при пригородных перевозок, по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины. В этому уголовному производству сообщено о подозрении 14 должностным лицам, в том числе 3 лицам руководящего состава департаментов ОАО «Укрзализныця», 4 руководителям аффилированных предприятий, 7 должностным лицам железной дороги и ее филиалов других уровней", — сообщил Лысенко.

    Руководители ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" (ДТРЗ) по предварительному сговору с руководством "Львовской железной дороги" и "Южной железной дороги" при непосредственном участии руководства УЗ  с привлечением ряда фиктивных предприятий составили ряд заведомо ложных официальных документов о якобы модернизации дизельных двигателей. В связи с этим фиктивным предприятиям перечислили более 70 млн гривен.

    В четверг утром стало известно, что силовики проводят следственные действия в офисе компании "Укрзализныця" в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Огневая позиция сирийской армии. Архивное фото
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Майк Помпео
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство