Обыски на "Мотор Сич": обвинения в диверсии смешны — юрист

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

С 7 утра Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинетах должностных лиц запорожского предприятия "Мотор Сич". Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по статье "Подготовка к диверсии". По завершению следственных действий, проводимых на основании решения суда, в СБУ пообещали предоставить больше информации по этому поводу.

В то же время председатель наблюдательного совета ПАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш не смог уточнить, на основании решения которой судебной инстанции происходят следственные действия, однако предположил, что речь идет о расследовании дела, возбужденного СБУ прошлого года.

Напомним, в июле 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в отношении предприятия "Мотор Сич" расследуют несколько уголовных производств. "Один из них ведет СБУ, и оно сводится к тому, что большую часть акций, которые были ранее выведены на оффшорные компании, в собственность передали в не самый законный способ", — сказал Луценко. Позже в СБУ уточнили, что они расследуют уголовное производство по статье "Подготовка к диверсии" в связи с продажей контрольного пакета акций завода "Мотор Сич" китайским инвесторам.

В сентябре 2017 в рамках этого соглашения 41% акций "Мотор Сич" были арестованы по решению Шевченковского райсуда Киева. Согласно судебному решению, гражданин Украины, который осуществил продажу 56% акций "Мотор Сичи", ранее непосредственно владел более 15% акций предприятия. В то же время СМИ написали, что народный депутат, почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев раз задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций "Мотор Сичи" с почти 16% до 1%.

Сам же Богуслаев в начале этого года рассказал, что Снежнянский машиностроительный завод, расположенный на временно неподконтрольной Украине территории, и дальше принадлежит "Мотор Сич", хотя передан под управление иностранной компании. При этом Богуслаев не уточнил, в какой именно стране зарегистрирована управляющая компания, однако отметил, что Снежнянский машиностроительный завод полноценно работает на неподконтрольной территории и находится под полным контролем предприятия "Мотор Сич".

Ситуацию вокруг предприятия проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы партнер практики защиты бизнеса юридической компании "Лавринович и партнеры" Денис Овчаров.

Вам понятна история, которая происходит вокруг "Мотор Сич", беря во внимание открытые уголовные производства?

— Опять СБУ ищет диверсантов. И возможно, она их найдет. Дело в том, что статья "диверсия" как раз и предусматривает спецконфискацию, когда, если будет доказано, что должностные лица "Мотор Сич" сделали какое-либо злоупотребление своим служебным положением, и совершили незаконные действия, то в дальнейшем компания может перейти в доход государства под управление организацией по управлению активами. Можно предположить в будущем, что это будет государственным рейдерством. Потому что такая статья: "подготовка к диверсии" — ранее судебной практики по подобной статье никогда не было, и обвинять должностных лиц предприятия по подобной статье, можно было обвинить еще очередной раз в финансировании терроризма.

Никто никого пока не обвиняет, проходят следственные действия по этой статье.

— В том то вся и проблема, что когда никого не обвиняют, нет никакого крайнего и предприятие блокируется подобными обысками, и в том числе, по моей информации личной, что в ближайшее время будет собрание акционеров данной компании, и понятно, что стоимость таких следственных действий отразится на стоимости акций. Потому что когда у предприятия нестабильная ситуация в уголовной плоскости, то понятно, что и их цена будет намного ниже.

Это так называемая экономическая диверсия — дело, что было открыто в 2017 году?

— Да, если предположить, что именно об этой статье идет речь. Но экономическая диверсия — тоже достаточно абсурдное понятие. Дело в том, что предприятие находится в частной собственности и они могут свободно распоряжаться своими активами, что хотят то и делают. А если государство потеряло контроль над подобным предприятием, то это больше вопросы к государству, почему государство дало возможность приватизировать такое предприятие, обороноспособное и действительно важное для страны.

В таком случае на каком основании может работать Снежнянский машиностроительный завод — иностранное предприятие на неподконтрольной территории?

— Мне сложно комментировать подобное сообщение, нужно смотреть, какими документами это было сделано и в рамках чего это происходит, нет ли в данных действиях каких-то нарушений. Но давайте говорить честно, когда дело расследуется уже почти несколько лет, проводить обыски в компании, когда предприятие имеет больше 10 тысяч человек, которые работают, получают зарплату, и обысками блокировать хозяйственную деятельность —это не совсем правильно с позиции инвестиционной привлекательности нашей страны. Мне сложно сказать, на каких основаниях передавали в управление и насколько законно или незаконно передавать предприятие на не подконтрольной территории нашей страны.

Сейчас немного боль 50% "Мотор Сич" принадлежит китайскому владельцу. Но все же это стратегическое предприятие, которое выполняет определенную часть государственного оборонного заказа. Так как в таком случае будут сосуществовать хотя бы теоретически предприятие которое находится на неподконтрольной территории и то которое находится в Запорожье?

— Если предприятие работает на неподконтрольной территории, налоги в какую страну они платят? Я предполагаю, что скорее всего они платят налоги в Украину. И зарплату платят по законам Украины. И предприятие находится в реестрах предприятий Украины. Поэтому говорить о том, что юридически было сделано что-то неверно, крайне сложно. Дело в том, что это крупнейшее предприятие. Представьте себе, что если действительно предположить, что предприятие на неподконтрольной територии платит налоги в ЛНР и ДНР…

Как оно там работает в таком случае?

— Оно сотрудничает с международными компаниями, иностранными банками в том числе, поэтому я думаю, что здесь в этой схеме, недостаточно информации, чтобы оценивать законность или незаконность. Если бы оно незаконно бы работало, то обвиняли бы не в диверсии, а обвиняли в финансировании терроризма.

Есть ли вообще юридическая возможность выдавать какой-то продукт с той стороны?

— Сложно мне сказать, потому что нужно смотреть бизнес-процессы компаний, каким образом происходит поставка продукции. Потому что если бы схема была незаконной, то поверьте мне, должностные лица данной компании уже не находились бы на свободе, а были бы под следствием, им было бы вручено подозрение и уже избиралась бы мера пресечения, связанная с лишением свободы.

А статья, по которой ведется следствие?

— Подготовка к диверсии. Не осуществление, а подготовка. Мы планировали диверсию, но ее не осуществили. Это смешно. Потому что это, знаете, как газом заправляют танки в ДНР. Вроде бы в теории возможно, на практике это никто не делает. Поэтому и подобные обвинения, я думаю, в ближайшее время представители компании дадут четкую правовую позицию, почему происходят следственные действия. А со стороны следственных органов, когда мы в очередной раз говорим о том, что у нас маски-шоу заканчиваются, а представители этого предприятия заявляют, что там непосредственно люди в масках находятся на территории предприятия и блокируют хозяйственную деятельность, то уже здесь есть явное нарушение действующего законодательства.

Какие санкции предусматривает эта статья?

— Дело в том, что это подготовка к преступлению, но и сама по себе диверсия — одно из тяжких преступлений. Мне сложно сейчас квалифицировать, но это существенная мера наказания. Вопрос только в другом, что в Украине подобные статьи до суда никогда не доходили. Это как финансирование терроризма, можно обвинять каждое предприятие, что они финансируют терроризм, но ни одного приговора нет.

Такая же ситуация с диверсионной работой, ведь кого они ищут? Диверсантов? Или доказательства подтверждающие диверсионные действия? Это смешно.

Ранее управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний заявлял, что скандал вокруг "Мотор Сичи" может быть ширмой.

А адвокат Артем Афян отметил, что арест СБУ акций "Мотор Сич" — элемент коммерческих договоренностей.