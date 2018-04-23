Лови диверсанта! Зачем СБУ пришла в "Мотор Сич"?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Что ищет СБУ на "Мотор Сичи"

Обыски на "Мотор Сичи" в Запорожье начались с утра в понедельник. По данным местных СМИ, на территории предприятия работают сотрудники киевского управления СБУ. При этом обыски проводятся в трех отделах "Мотор Сичи".

Отметим, что "Мотор Сич" — предприятие, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Наряду с этим, за последние несколько лет "Мотор Сич" не единожды попадала в поле зрения правоохранителей.

Так, летом 2017 года Генпрокуратура начала расследование по факту уклонения от уплаты налогов при приватизации "Мотор Сичи" в 90-е годы. Так, правоохранители заподозрили, что бюджет недополучил средства в особо крупных размерах в результате минимизации стоимости приватизированного имущества. Генпрокуратура заинтересовалась бумагами "Мотор Сичи", которые касались каждого шага приватизации, начиная с 1992 года.

О причинах сегодняшних обысков в СБУ официально пока не сообщали, однако в СМИ спикер ведомства Елена Гитлянская подтвердила следственные действия, уточнив, что они проводятся в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

"Обыски проводятся в рамках статьи 113 УК (подготовка к диверсии) по факту подготовки к диверсии", — уточнила Гитлянская "Украинской правде".

Наряду с этим, по данным СМИ, Украинская биржа (УБ) уже исключила акции "Мотор Сичи" из биржевого списка. Аналогичное решение приняла ПФТС. Обращение акций автоматически остановлено не только на биржевом рынке, но и на внебиржевом. Более того, невозможен расчет по старым операциям с указанными ценными бумагами.

Что говорят на предприятии

Вместе с тем глава набсовета "Мотор Сич" Анатолий Малыш уточнил, что при обысках не обошлось без конфликтов.

"В 7-00 пришли на проходную люди в масках с предписанием суда об обысках в рамках дела о подготовке к диверсии. Был конфликт с сотрудниками охраны. Сейчас проходят обыски в кабинетах руководства. Информацию и компьютеры не изымают", — цитирует Малыша liga.net.

Также он подтвердил, что обыски СБУ связаны как раз с делом об аресте 41% акций компании в целях обеспечения государственных интересов. Речь идет о скандальном деле, связанном с продажей китайцам контрольного пакета акций "Мотор Сичи".

Напомним, 6 июля 2017 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "Подготовка к диверсии" в связи с продажей завода "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

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7 сентября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя СБУ об аресте сконцентрированных в собственности пяти оффшоров и находящихся на счетах хранителя — компании "Драгон капитал" 41% акций ПАО "Мотор Сич" в связи с подозрением следствия в сговоре и попытке ликвидации группой лиц имеющего важное значение для обороноспособности и экономики государства предприятия через продажу и вывод его акций за пределы Украины.

Как подробно писало РИА Новости Украина, согласно решению суда, 6 апреля 2016 "Мотор Сич" получил от компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) $100 млн под 0,3% годовых в рамках договора займа от 29 января 2016 года с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

В судебном решении также отмечалось, что в течение 2016 году гражданин Украины (имя не приводится) продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon. Речь шла о почетном президенте и реальном собственнике предприятия Вячеславе Богуслаеве, который тогда не подтвердил и не опроверг информацию о продаже акций.

По данным материалов открытых источников интернет