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    СБУ заявила о планах иностранцев уничтожить "Мотор Сич"

    (обновлено: )23801
    По данным Службы безопасности Украины, представители иностранных государств, получив контроль над предприятием, намерены предпринять попытку уничтожения "Мотор Сич".
    Мотор Сич в Запорожье
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 апр — РИА  Новости Украина. Иностранная компания намерена получить контроль над украинским стратегическим предприятием "Мотор Сич", купив контрольный пакет акций, а затем "предпринять попытку уничтожения", заявила Служба безопасности Украины.

    СБУ в сентябре 2017 года заявила, что подозревает президента и генконструктора компании "Мотор Сич", депутата Рады Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ в 2017 году арестовал акции. В понедельник СБУ провела обыски на предприятии рамках дела по шпионажу и подготовке диверсии.

    Завод Мотор-Сич
    Украинское фото
    Лови диверсанта! Зачем СБУ пришла в "Мотор Сич"?

    "Представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии (предприятия "Мотор Сич"  – Ред.)", — говорится в сообщении, обнародованном во вторник на сайте ведомства.

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    Представители иностранных государств "вопреки украинскому законодательству" приобрели контрольный пакет акций компании, который оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо, сообщает ведомство. СБУ считает, что, получив контроль над предприятием, его владельцы намерены предпринять попытку уничтожения "Мотор Сич".

    "Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

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