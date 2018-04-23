Диверсия и шпионаж. В СБУ подтвердили обыски на "Мотор Сич"

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники службы безопасности Украины проводят обыски на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье по подозрению в шпионаже и подготовке диверсии, передает "УНН" со ссылкой на СБУ.

"Проходят обыски в рамках статей 113, 114 Уголовного кодекса ("диверсия", "шпионаж" — ред.) по факту подготовки к диверсии и шпионажа", — сказали в СБУ.

Читайте также: Как продажа "Мотор Сич" стала душещипательным триллером

Ранее СБУ сообщила, что в понедельник проводит обыски на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье, однако о причинах обысков не сообщалось.

В субботу СБУ заявила о задержании сотрудника одного из стратегических предприятий Минобороны страны, который якобы передавал РФ секретную информацию в сфере обороны.

"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.