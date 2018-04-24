Глава "Мотор Сичи" назвал обыски СБУ "рейдерским захватом"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Почетный президент АО "Мотор Сич", народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев назвал обыски, которые сотрудники Службы безопасности Украины провели в понедельник на запорожском предприятии, "методом устрашения" и "рейдерским захватом", пишет 061.

"(Премьер-министр Украины Владимир) Гройсман обещал, что снимет балаклавы, остановит маски-шоу, а вчера на завод через проходную перепрыгивали сотрудники "Альфы" в балаклавах, — заявил он.

По его словам, завод обвинили в диверсии, но предприятие занимается законной деятельностью и готово предоставлять и предоставляет всю информацию.

"Наши акции продаются открыто на биржах. То что вчера происходило — это часть плана по рейдерскому захвату. Я продал 15% акций и привлек инвестиции. 100 млн долларов в прошлом году и столько же в этом. Но то, что произошло — это серьезный удар по репутации. Сегодня я встречался уже с представителями некоторых стран и объяснял им, что это рейдерский захват, а что я должен опустить глаза и молчать?" — заявил Богуслаев.

При этом, как отметил нардеп, если такое давление оказывают на крупные предприятия, то страшно предположить, что происходит с малым и средним бизнесом.

Кроме того, по словам Богуслаева, во время проникновения сотрудников СБУ серьезные травмы получил один из охранников предприятия, он госпитализирован, "лежит под капельницей".

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СБУ в сентябре 2017 года заявила, что подозревает Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ в 2017 году арестовал акции. В понедельник СБУ провела обыски на предприятии рамках дела по шпионажу и подготовке диверсии. В ведомстве заявили, что иностранная компания намерена получить контроль над предприятием, купив контрольный пакет акций, а затем "предпринять попытку уничтожения".