СБУ против "Мотор Сич". США как Китай и рейдерство в законе

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Пока президент Петр Порошенко отчаянно пытается построить в Украине новую церковь, глава МВД Арсен Аваков подводит итоги визита в США, а все остальные готовятся к очередным выборам, силовики трудятся не покладая рук.

Иностранный след

На днях сотрудники Службы безопасности Украины заявились с "маски-шоу" на предприятие "Мотор Сич" в Запорожье. Причина более чем весома — подозрение мотостроительного завода в шпионаже и подготовке диверсии.

"Проходят обыски в рамках статей 113, 114 Уголовного кодекса ("диверсия", "шпионаж" — ред.) по факту подготовки к диверсии и шпионажа", — объяснили свои действия в СБУ. По словам силовиков, контроль над украинским стратегическим предприятием намерена получить иностранная компания. После чего "Мотор-Сич" будет полностью уничтожена.

Представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. По данным СБУ, иностранцы якобы уже успели приобрести контрольный пакет акций "Мотор Сич", который оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо.

Гонка вооружений

Между тем, политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что завод в Запорожье попросту стал заложником геополитических войн между Соединенными Штатами и Китаем, которые продолжают соревнование в гонке вооружений.

"Кому-то за океаном очень не понравилось, что контрольный пакет "Мотор-Сичи" выкупили китайские инвесторы. Поэтому украинские спецслужбы получили более чем внушительный пинок от США, где всерьез обеспокоены усилением научно-технического потенциала Китая и усиления возможностей в моторостроении. Дело в том, что украинскую власть индустриализация как таковая не беспокоит вообще. О чем говорить, если Авиапром давным-давно приказал долго жить. Достаточно посмотреть на количество самолетов, которые были произведены за последние годы. Эти явления не заботят власть имущих. Очевидно, что в ситуации с обысками СБУ имел место импульс сверху. "Мотор-Сич" — гигантское предприятие, которое находится в центре внимания и вряд ли в кабинетах власти не знали о том, что там происходит", — объяснил политолог.

По словам Золотарева, "Мотор Сич" аграрной Украине попросту не нужна.

"Естественно, в выигрыше от этого окажутся Китай и Российская Федерация. Поскольку часть работников "Мотор-Сичи" уже давно переехала в Рыбинск. Есть интерес и у китайцев, которые наверняка захотят вывезти техдокументацию и оборудование. Судя по всему, "Мотор-Сич" пополнит кладбище заводов, которые встали за последние несколько лет", — резюмировал специалист.

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Рейдерство в законе

Между тем, юристы выдвигают версию о том, что «диверсия» может быть лишь поводом, чтобы присвоить себе "Мотор Сич".

"Опять СБУ ищет диверсантов. И возможно, она их найдет", — говорит партнер практики защиты бизнеса юридической компании "Лавринович и партнеры" Денис Овчаров. — Дело в том, что статья "диверсия" как раз и предусматривает спецконфискацию, когда, если будет доказано, что должностные лица "Мотор Сич" сделали какое-либо злоупотребление своим служебным положением, и совершили незаконные действия, то в дальнейшем компания может перейти в доход государства под управление организацией по управлению активами".

Юрист предположил, что в будущем подобные вещи могут стать государственным рейдерством.

"Потому что такая статья: "подготовка к диверсии" — ранее судебной практики по подобной статье никогда не было, и обвинять должностных лиц предприятия по подобной статье, можно было обвинить еще очередной раз в финансировании терроризма", — резюмировал Овчаров.