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    В порту под Одессой дальнобойщики блокируют российские фуры - СМИ

    (обновлено: )1267320
    По данным местного издания, украинские перевозчики пошли на такие крайние меры после того, как в России начали задерживать украинские грузовые машины, которые возят грузы из Израиля в третьи страны.
    Блокирование российских фур украинскими дальнобойщиками под Одессой
    Думская.net

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Украинские дальнобойщики блокируют российские фуры в Ильичевском морском рыбном порту под Одессой, сообщает Думская.

    Согласно сообщению, на крайние меры перевозчики пошли после того, как в России начали задерживать украинские грузовые машины, которые возят грузы из Израиля в третьи страны.

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    "Раньше мы с российскими перевозчиками были в равных условиях, — рассказал изданию участник акции протеста Александр Торган. — Но в начале марта российское министерство транспорта внесло изменения в приказ о транзитных перевозках. Теперь для нас штрафы (за транзит через территорию РФ из Украины — Ред.) доходят до 3 тысяч долларов США. При этом в Украине россиян штрафуют за такой транзит на 1700 гривен, и они этим пользуются".

    Думская.net
    Блокирование российских фур украинскими дальнобойщиками под Одессой

    По словам Торгана, российские дальнобойщики спокойно возят грузы, оплачивая относительно небольшой штраф, а украинцы несут убытки.

    "У нас сейчас срываются контракты, не могут выехать рефрижераторы со скоропортящимся товаром, блокируют наши фуры на штрафплощадках. Мы требуем, чтобы на ситуацию обратили внимание чиновники", — пояснил он.

    Издание отмечает, что акция проходит без конфликтов. На месте присутствует полиция.

    Ранее в среду перекрыли автодорогу, соединяющую Вишневое, Боярку и другие города с Киевом. Местные жители протестовали против отказа Киевского областного совета вынести на рассмотрение вопрос достройки школы. Как рассказала одна из участниц протеста, здание не могут достроить уже десять лет.

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