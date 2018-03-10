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В украинских городах опять стреляют! Таких сообщений в последнее время немало. Но вот причины такой ранее не наблюдалось: всему виной нежелание таксиста ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!". Что же пишут об этом украинцы в соцсетях?