ДТП с участием пожилой женщины произошло около 12 часов 1 января в Каменском Днепропетровской области. Водитель автобуса совершил наезд на пенсионерку возле железнодорожного вокзала. Вечером пострадавшая умерла в больнице.
В суд с ходатайством об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест обратилась защита Михаила Навроцкого. Адвокат Сергей Погосян сообщил, что его подзащитный будет продолжать проходить лечение в медицинском учреждении.
В украинских городах опять стреляют! Таких сообщений в последнее время немало. Но вот причины такой ранее не наблюдалось: всему виной нежелание таксиста ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!". Что же пишут об этом украинцы в соцсетях?
Уголовное производство открыто по факту стрельбы в Каменском (бывший Днепродзержинск), во время которой пострадал таксист, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
По словам помощника народного депутата Дмитрия Яроша, врача-хирурга "скорой" помощи Каменского, основной фигурант происшествия действительно является охранником Дмитрия Яроша, а пострадавшему таксисту оказывают максимальную помощь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
ДТП с участием пожилой женщины произошло около 12 часов 1 января в Каменском Днепропетровской области. Водитель автобуса совершил наезд на пенсионерку возле железнодорожного вокзала. Вечером пострадавшая умерла в больнице.
Уголовное производство открыто по факту стрельбы в Каменском (бывший Днепродзержинск), во время которой пострадал таксист, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
ДТП с участием пожилой женщины произошло около 12 часов 1 января в Каменском Днепропетровской области. Водитель автобуса совершил наезд на пенсионерку возле железнодорожного вокзала. Вечером пострадавшая умерла в больнице.