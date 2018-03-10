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    Каменское

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Полиция задержала вооруженных захватчиков заложников в Каменском
    Полиция задержала вооруженных захватчиков заложников в Каменском
    13:21 15.02.2018
    395
    Нападавшие прикрывали лица масками, избили работников предприятия в Каменском Днепропетровской области и запретили им выходить из помещения, сообщила пресс-служба МВД.
    На видео попал момент наезда автобуса на пенсионерку в Каменском. Видео
    На видео попал момент наезда автобуса на пенсионерку в Каменском (18+) 
    11:19 02.01.2018
    480
    ДТП с участием пожилой женщины произошло около 12 часов 1 января в Каменском Днепропетровской области. Водитель автобуса совершил наезд на пенсионерку возле железнодорожного вокзала. Вечером пострадавшая умерла в больнице.
    Петарда стала причиной пожара в Каменском
    В Каменском петарда стала причиной пожара в многоэтажке
    10:29 01.01.2018
    179
    Пока хозяев трехкомнатной квартиры не было дома, на их балкон залетела петарда. Для ликвидации возгорания понадобилась пожарная автолестница.
    Водитель в Каменском сбил мать с ребенком на зебре. Видео
    В Каменском пешеходы задержали водителя, сбившего мать с ребенком 
    02:44 05.12.2017
    311
    Автомобиль поворачивал на перекрестке и должен был пропустить пешеходов, однако поехал прямо на них. После ДТП водитель попытался скрыться, однако его заблокировали свидетели происшествия.
    На месте обрушения козырька в Каменском, где погиб подросток
    Под Днепром рухнувший козырек подъезда убил подростка
    11:27 29.10.2017
    640
    Несмотря на жалобы жителей, козырек не ремонтировали. В результате его падения погиб 17-летний парень. Двое его друзей госпитализированы: у одного перелом ноги, у другого - перелом руки.
    Задержание
    В Каменском произошла кровавая разборка - СМИ
    12:37 23.08.2017
    1505
    Сообщается, в результате конфликта пострадавшего от обстрела дробовиком госпитализировали. Стрелявшего правоохранители еще не нашли.
    Перестрелка в Каменском
    Охранника Яроша, стрелявшего в таксиста, оставили под домашним арестом
    05:53 08.08.2017
    245Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Согласно решению Заводского районного суда Каменского, Михаил Навроцкий останется под домашним арестом до 4 октября.
    Болельщики ФК Сталь
    Ультрас "Стали" собирались сорвать матч против "Шахтера"
    02:28 30.07.2017
    492
    По словам начальника службы безопасности "Стали" (Каменское) Андрея Мороза, на протяжении недели поступала информация о подготовке срыва матча, который состоялся в субботу вечером в Днепре.
    На месте разборок со стрельбой в Каменском. Архивное фото
    Суд Каменского освободил из-под стражи охранника Яроша
    23:41 09.06.2017
    398Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В суд с ходатайством об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест обратилась защита Михаила Навроцкого. Адвокат Сергей Погосян сообщил, что его подзащитный будет продолжать проходить лечение в медицинском учреждении.
    Перестрелка в Каменском
    По факту избиения охранника Яроша, стрелявшего в таксиста, открыли дело
    22:56 30.05.2017
    835Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    На прошлой неделе Заводской районный суд Каменского удовлетворил заявление адвоката Сергея Погосяна относительно открытия уголовного производства по факту избиения его подзащитного Михаила Навроцкого.
    Перестрелка в Каменском
    Охранник Яроша, стрелявший в таксиста, в реанимации
    09:59 25.05.2017
    1875Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Как отмечается, Михаил Навроцкий пробыл в СИЗО 10 дней и "принимал только анальгин и но-шпу. При этом адвокат добавил, что медики пока не сообщили, сколько времени его подзащитный пробудет в больнице.
    На месте разборок со стрельбой в Каменском
    Охранника Яроша, стрелявшего в русскоязычного таксиста, оставили под стражей
    22:23 24.05.2017
    509Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Адвокат подозреваемого Михаила Навроцкого настаивал на замене меры пресечения на домашний арест, поскольку, по его словам, его подзащитный нуждается в госпитализации.
    Перестрелка в Каменском
    Эксперт: стрельба в Каменском спровоцирует проверку охранных компаний
    10:26 16.05.2017
    414Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко в эфире "ГС" прокомментировал скандальную перестрелку в Каменском и ее последствия.
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша. Видео
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша (18+) 
    21:30 15.05.2017
    2273Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В интернете появилось видео момента конфликта со стрельбой в Каменском Днепропетровской области из-за отказа водителя такси ответить на приветствие "Слава Украине!".
    На месте разборок со стрельбой в Каменском
    "Мовный патруль Яроша": стрельба в Каменском и разборки в соцсетях
    18:02 15.05.2017
    4266Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В украинских городах опять стреляют! Таких сообщений в последнее время немало. Но вот причины такой ранее не наблюдалось: всему виной нежелание таксиста ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!". Что же пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Перестрелка в Каменском
    Фотоитоги 15 мая: скандал с охранником Яроша, инаугурация Макрона, обстрелы Авдеевки 
    17:54 15.05.2017
    393Неравный брак: Ярош минус "Правый сектор"
    Уголовное производство открыто по факту стрельбы в Каменском (бывший Днепродзержинск), во время которой пострадал таксист, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
    Роман Малисевич, охранник Дмитрия Яроша
    Агент 002. Охрана Яроша разбушевалась и начала стрелять
    17:44 15.05.2017
    2217Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Охранник народного депутата, основателя "Правого сектора" Дмитрия Яроша в городе Каменское подстрелил таксиста за то, что водитель не ответил на приветствие "Слава Украине!".
    Перестрелка в Каменском
    Каменское. У Яроша объяснили стрельбу в таксиста "состоянием войны"
    17:35 15.05.2017
    2241Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По словам председателя правления ГО "Государственная инициатива Яроша" Андрея Шараскина, поведение таксиста просто возмущает, как и реакция общества на этот инцидент.
    Стрельба в Днепропетровской области
    "Стрельба патриотов". На охранника Яроша завели дело
    14:57 15.05.2017
    487Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В полиции сообщили, что уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Пострадавший таксист госпитализирован с простреленной ногой.
    Перестрелка в Каменском
    Стрельба в Каменском. У Яроша сообщили подробности инцидента
    12:03 15.05.2017
    2712Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По словам помощника народного депутата Дмитрия Яроша, врача-хирурга "скорой" помощи Каменского, основной фигурант происшествия действительно является охранником Дмитрия Яроша, а пострадавшему таксисту оказывают максимальную помощь.
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    Полиция задержала вооруженных захватчиков заложников в Каменском
    Полиция задержала вооруженных захватчиков заложников в Каменском
    13:21 15.02.2018
    395
    Нападавшие прикрывали лица масками, избили работников предприятия в Каменском Днепропетровской области и запретили им выходить из помещения, сообщила пресс-служба МВД.
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