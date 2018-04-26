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    "Обезьяны и дебилы". Депутат выложил кадры скандала с патрульным

    (обновлено: )28911
    Конфликт разгорелся между депутатом горсовета Владиславом Ентиным и патрульным полицейским днем в четверг посреди дороги в Николаеве. Кадры скандальной ситуации выложил на своей странице в Facebook сам депутат.
    Обезьяны и дебилы. Депутат выложил кадры скандала с патрульным. Видео
    facebook.com/VLADISLAVENTIN

    Словесная перепалка возникла после того, как патрульный перекрыл проезд Ентину. Тот, в свою очередь, разгневался, так как не было никаких предупреждающих знаков (по словам патрульного, в том районе произошло ДТП). 

    Они спорили в течение пяти минут, в результате депутат подчинился требованиям патрульного, но пообещал пожаловаться в органы. На просьбу представиться, правоохранитель ответил: "Воробьев".

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    Покидая место конфликта, Ентин заявил, что будет "умнее этих обезьян", которых набирают в полицию. В ходе перепалки он также называл патрульных "дебилами".

    Елена Ходаковская в комментариях написала: "А что реально так тяжело было поехать, как попросили? Обязательно было цирк устраивать и портить нервы и себе, и полицейским? Какой пример подаете гражданам? Вы же депутат — лицо города! Анархия!".

    "И вот это полиция? Они же не умеют общаться!" — отметила Елена Боровлева.

    Алексей Жарков прокомментировал действия патрульного так: "Воробей — птица гордая и волевая".

    В конце марта  возле Бориспольского отдела полиции под Киевом нетрезвый мужчина совершил попытку проникнуть в патрульный автомобиль. Он был задержан на месте.

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