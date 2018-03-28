Под Киевом нетрезвый мужчина пытался угнать авто патрульных

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 27 марта, возле Бориспольского отдела полиции, нетрезвый мужчина совершил попытку проникнуть в патрульный автомобиль. Сотрудники полиции задержали предполагаемого угонщика, сообщается на странице группы "Сектор безпеки" в Facebook.

"Кроме бессмысленного поступка, пьяный мужчина вел себя очень вызывающе и оскорблял полицейских нецензурными словами. Несмотря на это, правоохранители отнеслись к нему довольно вежливо и пытались выяснить причину его действий", — говорится в сообщении.

В конце концов, злоумышленник был задержан и составлены два протокола о нарушении административного Кодекса — хулиганские действия и пребывания в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что правонарушителем оказался бывший сотрудник одной из охранных фирм, с которой его выгнали за воровство.

Ранее сообщалось, что в Киеве четыре иностранца несколько раз ударили ножом мужчину, после чего скрылись на его иномарке.