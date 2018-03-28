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    Под Киевом нетрезвый мужчина пытался угнать авто патрульных

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (333)

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    По информации соцсетей, злоумышленник был задержан, составлены два протокола о нарушении административного Кодекса - хулиганские действия и пребывания в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
    Житель Борисполя пытался угнать полицейское авто
    Facebook Сектора безпеки

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 27 марта, возле Бориспольского отдела полиции, нетрезвый мужчина совершил попытку проникнуть в патрульный автомобиль. Сотрудники полиции задержали предполагаемого угонщика, сообщается на странице группы "Сектор безпеки" в Facebook.

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    "Кроме бессмысленного поступка, пьяный мужчина вел себя очень вызывающе и оскорблял полицейских нецензурными словами. Несмотря на это, правоохранители отнеслись к нему довольно вежливо и пытались выяснить причину его действий", — говорится в сообщении.

    В конце концов, злоумышленник был задержан и составлены два протокола о нарушении административного Кодекса — хулиганские действия и пребывания в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что правонарушителем оказался бывший сотрудник одной из охранных фирм, с которой его выгнали за воровство.

    Ранее сообщалось, что в Киеве четыре иностранца несколько раз ударили ножом мужчину, после чего скрылись на его иномарке.

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