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    Экономика

    ГПУ прокомментировала обыски в николаевских портах

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    По данным ГПУ, обыски ходят на предприятиях "Николаевский морской торговый порт", "Морской специализированный порт Ника-Тера" и "ТИС-Зерно". Разрешения выданы Печерским районным судом Киева.
    Обыски на территории николаевского порта Ника-Тера
    novosti-n.org

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Департамент по расследованиям особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Украины проводит обыски на предприятиях "Николаевский морской торговый порт", "Морской специализированный порт Ника-Тера" и "ТИС-Зерно", сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры.

    В сообщении говорится, что прокуратура начала уголовное производство по факту намеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размеров — фигурантами дела стали несколько предприятий-экспортеров сельскохозяйственной продукции, расследуются случаи злоупотребления служебным положением должностными лицами ГФС.

    Установлено, что ряд предприятий совершает незаконную деятельность, направленную на перемещение сельхозпродукции за пределы Украины.

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    "Приобретение сельскохозяйственной продукции предприятиями документально не отражено, а для ее производства отсутствуют необходимые условия (собственные или арендованные земельные участки, складские помещения, транспортные средства, основные средства, наемные работники), что свидетельствует о проведении операций по легализации товаров неустановленного происхождения. Экспортированная продукция закупается у населения за наличные, без соответствующего удержания налога на доходы физических лиц. Кроме того, указанными предприятиями не декларируется и соответственно не уплачивается налог на прибыль", — говорится в сообщении ГПУ.

    Разрешения на обыски выданы Печерским районным судом Киева.

    Производство квалифицировано в соответствии с ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины. Представителям указанных предприятий грозит до 10 лет лишения свободы, сотрудникам ГФС — до 8 лет.

    Накануне николаевское издание сообщило, что несколько десятков сотрудников правоохранительных органов прибыли в николаевский порт "Ника-Тера", сотрудников в штатском сопровождали спецназовцы в касках, бронежилетах и с автоматами — их привезли на отдельном автобусе. В течение дня шли обыски.

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