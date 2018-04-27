ГПУ прокомментировала обыски в николаевских портах

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Департамент по расследованиям особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Украины проводит обыски на предприятиях "Николаевский морской торговый порт", "Морской специализированный порт Ника-Тера" и "ТИС-Зерно", сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры.

В сообщении говорится, что прокуратура начала уголовное производство по факту намеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размеров — фигурантами дела стали несколько предприятий-экспортеров сельскохозяйственной продукции, расследуются случаи злоупотребления служебным положением должностными лицами ГФС.

Установлено, что ряд предприятий совершает незаконную деятельность, направленную на перемещение сельхозпродукции за пределы Украины.

"Приобретение сельскохозяйственной продукции предприятиями документально не отражено, а для ее производства отсутствуют необходимые условия (собственные или арендованные земельные участки, складские помещения, транспортные средства, основные средства, наемные работники), что свидетельствует о проведении операций по легализации товаров неустановленного происхождения. Экспортированная продукция закупается у населения за наличные, без соответствующего удержания налога на доходы физических лиц. Кроме того, указанными предприятиями не декларируется и соответственно не уплачивается налог на прибыль", — говорится в сообщении ГПУ.

Разрешения на обыски выданы Печерским районным судом Киева.

Производство квалифицировано в соответствии с ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины. Представителям указанных предприятий грозит до 10 лет лишения свободы, сотрудникам ГФС — до 8 лет.

Накануне николаевское издание сообщило, что несколько десятков сотрудников правоохранительных органов прибыли в николаевский порт "Ника-Тера", сотрудников в штатском сопровождали спецназовцы в касках, бронежилетах и с автоматами — их привезли на отдельном автобусе. В течение дня шли обыски.