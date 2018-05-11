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    Под Николаевом BMW слетела с трассы, семья получила тяжелые травмы

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    В автомобиле ехала семья из Одессы: муж, жена и их 11-летняя дочка. В результате ДТП все трое травмированы. У девочки переломы обеих ног.
    BMW на еврономерах слетел с дороги под Николаевом
    novosti-n

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В ночь с четверга на пятницу на трассе Николаев-Снигиревка слетел с дороги легковой автомобиль BMW, сообщают Новости N.

    В Киеве на пересечении улиц Телиги и Гонты столкнулись три авто с опрокидыванием. Видео
    informator.ua/Youtube
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    "БМВ" с регистрационными номерными знаками республики Болгария ехал по трассе со стороны с. Калиновка в направлении Снигиревки. Не доезжая нескольких километров до с. Красное водитель не справился с управлением, автомобиль резко изменил траекторию движения, пересек встречную полосу, слетел в глубокий кювет и врезался в дерево",- говорится в сообщении.

    В автомобиле ехала семья из Одессы: муж, жена и их 11-летняя дочка. В результате ДТП все трое травмированы. Женщину с девочкой "скорая" доставила в областную детскую больницу, отца семейства — в больницу скорой медицинской помощи. О состоянии пострадавших информации нет, известно только, что у девочки переломы обеих ног.

    novosti-n
    BMW на еврономерах слетел с дороги под Николаевом

    Ранее сообщалось, что в результате столкновения трех автомобилей в ночь на 9 мая на перекрестке улиц Гонты и Телиги в Киеве один из них перевернулся, двоих водителей госпитализировали.


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