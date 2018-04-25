Часть Николаева осталась без света

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Часть Николаева в среду осталась без света из-за аварийного отключения электроэнергии, сообщает Служба оперативного реагирования департамента ЖКХ 1588.

"Аварийное отключение электроэнергии, от подстанции "Вокзальная" отключено несколько ТП. Без электроэнергии частично ул. Рюмина, пр. Центральный, ул. А. Макарова. "Николаевоблэнерго" устраняет аварию", — сообщается на странице службы в Facebook.

Ранее энергетическая компания "Луганское энергетическое объединение" сообщила, что из-за долгов отключила от электроснабжения ряд объектов коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" в Луганской области, обеспечивающего питьевой водой подконтрольный Киеву Лисичанск.