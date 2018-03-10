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    Александр Шовковский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Александр Шовковский
    Легендарный Шовковский попал в ДТП
    21:59 29.01.2018
    1228
    Александр Шовковский попал в небольшое ДТП на заснеженной трассе. Бывший голкипер сборной Украины въехал в стаю диких кабанов, которые перебегали через дорогу.
    Голкипер Шахтера Андрей Пятов
    Названа "пятерка" лучших вратарей первого этапа УПЛ
    21:11 22.03.2017
    93
    Возглавил "пятерку" голкипер "Шахтера" Андрей Пятов. Далее расположились Александр Шовковский, Алексей Шевченко и Артур Рудько. Пятое место занимает Денис Шелихов.
    Александр Шовковский после матча Динамо - Манчестер Сити
    Шовковский войдет в тренерский штаб сборной Украины - СМИ
    08:57 16.12.2016
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    Главный тренер сборной Андрей Шевченко рассматривает кандидатуру Александра Шовковского на работу с голкиперами. Шовковский ранее прошел обучение на тренерских курсах и получил лицензию категории А и Б.
    Лучшие игры Александра Шовковского
    Шовковский: лучшие сейвы 
    16:36 13.12.2016
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    Голкипер киевского "Динамо" 41-летний Александр Шовковский объявил о завершении карьеры футболиста. Смотрите видеоподборку ярких игровых моментов легендарного футболиста.
    Александр Шовковский на матче Динамо - Маккаби. 2015 год
    Шовковский завершил карьеру: яркие вехи легендарного голкипера 
    11:22 13.12.2016
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    Голкипер киевского "Динамо" 41-летний Александр Шовковский объявил о завершении карьеры футболиста. В составе "Динамо", за которое он играл на протяжении всей карьеры, Шовковский 14 раз выигрывал чемпионат Украины, 11 раз – Кубок страны, 6 раз – Суперкубок Украины.
    Вратарь Динамо (Киев) Александр Шовковский
    Шовковский завершил карьеру футболиста
    00:35 13.12.2016
    116
    По словам голкипера киевского "Динамо" Александра Шовковского, в его карьере были как победы, так и поражения, как триумфы, так и неудачи. Он был счастлив в команде все эти годы, но сейчас принял решение завершить карьеру.
    Александр Шовковский. Архивное фото
    Шовковский заявил, что не хочет продлевать контракт с киевским "Динамо"
    00:55 10.11.2016
    306
    В нынешнем сезоне легендарный голкипер потерял место в основе "Динамо", уступив его молодому Артуру Рудько. Текущее соглашение Шовковского с киевским клубом истекает в декабре.
    Балластом быть не хочется. Шовковский о продлении контракта с Динамо. Видео
    "Балластом быть не хочется". Шовковский о продлении контракта с "Динамо" 
    23:20 15.06.2016
    254
    Александр Шовковский в интервью прокомментировал продление контракта с киевским "Динамо". По его словам, контракт подписывается "по формуле полгода + полгода". Он добавил, что "обузой, грузом или балластом быть не хочется".
    Вратарь Динамо (Киев) Александр Шовковский
    Шовковский продлил контракт с киевским "Динамо"
    21:22 13.06.2016
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    По информации официального сайта киевского "Динамо", 41-летний вратарь Александр Шовковский подписал контракт, срок которого истекает 31 декабря 2016 года.
    Александр Шовковский
    Шовковский стал новым рекордсменом чемпионата Украины
    09:37 21.03.2016
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    Как отмечается, Александр Шовковский сыграл свой 413-й матч, выйдя на поле в матче с луганской "Зарей". Это на один больше, чем у прежнего рекордсмена Олега Шелаева.
    Дочь Александра Шовковского и Ольги Аленовой Александра в Италии
    Шовковский заявил, что его дочь незаконно удерживают за границей
    20:36 19.03.2016
    606
    Согласно информации, действие разрешения на вывоз дочери Шовковского, по которому Аленова обязана нести ответственность за нее и обязана вернуть на территорию Украины по окончанию срока действия, закончилось 17 марта 2016 года.
    Дочь Александра Шовковского и Ольги Аленовой Александра
    Экс-жена Шовковского прокомментировала его заявление о похищении дочери
    14:35 04.03.2016
    663
    Бывшая жена голкипера киевского футбольного клуба "Динамо" Ольга Аленова заявила, что футболист совершенно не интересуется ребенком, выплачивая только по три тысячи гривен в месяц алиментов.
    Александр Шовковский. Архивное фото
    Шовковский заявил об исчезновении дочери
    07:48 03.03.2016
    1360
    Как отметил Шовковский, телефон его дочери Александры не отвечает, также она перестала посещать занятия в школе и ее нет по месту проживания с бывшей супругой футболиста.
    Вратарь Динамо (Киев) Александр Шовковский
    Шовковский опроверг слухи о завершении карьеры
    13:40 30.12.2015
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    Ранее в СМИ появилась информация, что "Динамо" не собирается продлевать контракт с вратарем, которому в январе исполнится 41 год, и что украинец решил повесить перчатки на гвоздь.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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