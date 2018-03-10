Главный тренер сборной Андрей Шевченко рассматривает кандидатуру Александра Шовковского на работу с голкиперами. Шовковский ранее прошел обучение на тренерских курсах и получил лицензию категории А и Б.
Голкипер киевского "Динамо" 41-летний Александр Шовковский объявил о завершении карьеры футболиста. В составе "Динамо", за которое он играл на протяжении всей карьеры, Шовковский 14 раз выигрывал чемпионат Украины, 11 раз – Кубок страны, 6 раз – Суперкубок Украины.
По словам голкипера киевского "Динамо" Александра Шовковского, в его карьере были как победы, так и поражения, как триумфы, так и неудачи. Он был счастлив в команде все эти годы, но сейчас принял решение завершить карьеру.
Александр Шовковский в интервью прокомментировал продление контракта с киевским "Динамо". По его словам, контракт подписывается "по формуле полгода + полгода". Он добавил, что "обузой, грузом или балластом быть не хочется".
Согласно информации, действие разрешения на вывоз дочери Шовковского, по которому Аленова обязана нести ответственность за нее и обязана вернуть на территорию Украины по окончанию срока действия, закончилось 17 марта 2016 года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".