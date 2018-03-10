На пресс-конференции полузащитник "горняков" Тарас Степаненко призвал не делить украинцев, а также не делать из патриотизма бизнес, а вратарь Андрей Пятов призывал каждого заниматься своим делом и не лезть радикалов в футбол.
Главный тренер сборной Андрей Шевченко рассматривает кандидатуру Александра Шовковского на работу с голкиперами. Шовковский ранее прошел обучение на тренерских курсах и получил лицензию категории А и Б.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.