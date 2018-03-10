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    Андрей Пятов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Вратарь ФК Шахтер Андрей Пятов
    Игроки "Шахтера" резко ответили радикалам из "Нацкорпуса"
    10:08 30.11.2017
    28303Радикальный экстремизм охватил Украину
    На пресс-конференции полузащитник "горняков" Тарас Степаненко призвал не делить украинцев, а также не делать из патриотизма бизнес, а вратарь Андрей Пятов призывал каждого заниматься своим делом и не лезть радикалов в футбол.
    Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов
    УЕФА назвал украинца самым надежным вратарем Лиги чемпионов
    15:34 28.09.2017
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    Согласно статистике от экспертов УЕФА, вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов является лучшим вратарем турнира сразу по двум показателям.
    Голкипер Шахтера Андрей Пятов
    Названа "пятерка" лучших вратарей первого этапа УПЛ
    21:11 22.03.2017
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    Возглавил "пятерку" голкипер "Шахтера" Андрей Пятов. Далее расположились Александр Шовковский, Алексей Шевченко и Артур Рудько. Пятое место занимает Денис Шелихов.
    Александр Шовковский после матча Динамо - Манчестер Сити
    Шовковский войдет в тренерский штаб сборной Украины - СМИ
    08:57 16.12.2016
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    Главный тренер сборной Андрей Шевченко рассматривает кандидатуру Александра Шовковского на работу с голкиперами. Шовковский ранее прошел обучение на тренерских курсах и получил лицензию категории А и Б.
    Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов
    Ротань и Пятов рискуют не сыграть против Словении в плей-офф на ЧЕ-2016
    11:01 09.11.2015
    129В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Андрей Пятов восстанавливается после травмы, полученной на тренировке, а Руслан Ротань последние несколько матч проводит "на уколах".
    Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов
    Пятов отбил пенальти в матче Украина - Испания
    22:11 12.10.2015
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    Вратарь национальной сборной отразил удар Сеска Фабрегаса. Нарушение в штрафной площадке допустил Александр Кучер, который сбил соперника у ворот.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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