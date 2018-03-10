Глава МИД Словении отреагировал на присутствие, по его мнению, в словенской акватории Пиранского залива в Адриатическом море трех хорватских рыболовных суден. И Словения, и Хорватия считают эту часть моря своей.
Наиболее критическая ситуация складывалась на самом крупном КПП на хорватско-словенской границе Брегана-Обрежье, где колонны автомобилей на выезде из Словении достигали 10 километров, а время ожидания доходило до пяти часов.
Путин сообщил, что рассказал о последнем развитии событий и обострении ситуации на юго-востоке Украины, подчеркнув безальтернативность исполнения минских соглашений как основу для разрешения конфликта.
В ходе визита запланировано подписание ряда двусторонних документов, в том числе меморандума о взаимопонимании в сфере энергоэффективности. Также Петр Порошенко пообщается с украинской общиной в Любляне.
Как сообщается, украинский президент планирует встретиться со словенским коллегой, а также премьер-министром Миро Цераром, главой Государственного собрания Словении Миланом Брглезом и руководителями ведущих словенских компаний.
В ходе визита предусмотрены переговоры украинского президента со словенским коллегой Пахором, а также премьер-министром Словении Миро Цераром и председателем Государственного собрания страны Миланом Брглезом.
Как заявила адвокат Меланьи Трамп, иск был подан в пятницу в суд Любляны. В нем говорится, что журналист Томаш Михелич в выпуске таблоида Suzy, разместил неподтвержденную информацию относительно бывшей модели из Словении.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".