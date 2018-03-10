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    Словения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 72
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    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    Юнкер выдвинул балканским странам ультиматум по вступлению в ЕС
    18:48 06.02.2018
    275
    Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении.
    Микроавтобус с нелегалами попал в ДТП в Словении
    Фургон с нелегалами под управлением украинца попал в ДТП в Словении
    23:34 17.01.2018
    128
    Украинец был за рулем микроавтобуса, который вез 19 нелегальных мигрантов из Пакистана. Полиция попыталась задержать авто, однако водитель предпринял попытку скрыться.
    Флаг Евросоюза
    Словения пригрозила Хорватии судом ЕС
    08:27 31.12.2017
    215
    Глава МИД Словении отреагировал на присутствие, по его мнению, в словенской акватории Пиранского залива в Адриатическом море трех хорватских рыболовных суден. И Словения, и Хорватия считают эту часть моря своей.
    Президент Словении Борут Пахор. Архивное фото
    Назван победитель президентских выборов в Словении
    20:56 12.11.2017
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    Государственная избирательная комиссия Словении сообщила, что во втором туре выборов главы государства с предварительным результатом 52,95% побеждает действующий президент Борут Пахор.
    На границе Словении
    Нынешний или бывший: в Словении выбирают президента
    10:07 12.11.2017
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    Избирателям предстоит сделать выбор между нынешним президентом страны Борутом Пахором и бывшим актером Марьяном Шарецом.
    Влюбленная пара. Архивное фото
    В Словении учительницу и ученика осудили за любовную связь
    18:37 28.08.2017
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    Романтические отношения между бывшей тогда учительницей словенского языка, имя которой не называется, и ее подопечным продолжалась порядка двух лет.
    На границе Словении
    Усиленный пограничный контроль в ЕС привел к заторам на границе
    17:45 14.04.2017
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    Наиболее критическая ситуация складывалась на самом крупном КПП на хорватско-словенской границе Брегана-Обрежье, где колонны автомобилей на выезде из Словении достигали 10 километров, а время ожидания доходило до пяти часов.
    Футбол
    Гол Мартина принес сборной Шотландии победу над словенцами в отборе ЧМ-2018
    02:55 27.03.2017
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    Встреча группы F, прошедшая в воскресенье в Глазго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 88-й минуте забил Крис Мартин.
    Глава МИД Словении Карл Эрьявец. Архивное фото
    Встреча Путина и Трампа может произойти в Словении - МИД страны
    03:29 16.03.2017
    241Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец заявил, что предложение об организации встречи президентов России и США уже передано российским официальным лицам.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко встретится с президентом Словении 12 февраля
    18:44 10.02.2017
    105
    Как сообщает пресс-служба украинского главы государства, встреча двух президентов состоится в воскресенье во время визита Борута Пахора в Украину. Встреча назначена на 9 утра.
    Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Словении Б. Пахором
    Путин рассказал президенту Словении о ситуации в Донбассе
    18:05 10.02.2017
    526Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Путин сообщил, что рассказал о последнем развитии событий и обострении ситуации на юго-востоке Украины, подчеркнув безальтернативность исполнения минских соглашений как основу для разрешения конфликта.
    Словения строит железный занавес для мигрантов
    Переустройство Евросоюза. Сценарий Словении
    08:47 11.01.2017
    1009
    Словения могла бы вместе с Австрией пополнить ряды "Вышеградской группы", либо, как указано выше, оказаться в одной группе с Хорватией, с которой у нее до сих пор имеются территориальные споры.
    Президент Украины Петр Порошенко открыл в Любляне памятник Григорию Сковороде
    Порошенко открыл в Любляне памятник Григорию Сковороде
    17:43 08.11.2016
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    Президент Украины Петр Порошенко на открытии памятника заявил, что монумент будет очень символичным местом - символом дружбы между Украиной и Словенией.
    Визит Петра Порошенко в Словению
    Визит Петра Порошенко в Словению 
    15:55 08.11.2016
    242
    Порошенко встретился со словенским коллегой, а также премьер-министром Миро Цераром, главой Государственного собрания Словении Миланом Брглезом и руководителями ведущих словенских компаний.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украина и Словения договорились о возобновлении прямого авиасообщения
    14:47 08.11.2016
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    Как отмечается, авиасообщение будет только способствовать контактам между людьми и позволит обеим странам использовать большой туристический потенциал, потенциал бизнес-контактов.
    Марина Порошенко и Петр Порошенко с официальным визитом в Словении
    Порошенко прибыл с официальным визитом в Словению
    03:58 08.11.2016
    562
    В ходе визита запланировано подписание ряда двусторонних документов, в том числе меморандума о взаимопонимании в сфере энергоэффективности. Также Петр Порошенко пообщается с украинской общиной в Любляне.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко во вторник с официальным визитом посетит Словению
    23:42 07.11.2016
    91
    Как сообщается, украинский президент планирует встретиться со словенским коллегой, а также премьер-министром Миро Цераром, главой Государственного собрания Словении Миланом Брглезом и руководителями ведущих словенских компаний.
    Петр Порошенко в ходе визита в Японию
    Порошенко во вторник посетит Словению с официальным визитом
    11:45 07.11.2016
    94
    В ходе визита предусмотрены переговоры украинского президента со словенским коллегой Пахором, а также премьер-министром Словении Миро Цераром и председателем Государственного собрания страны Миланом Брглезом.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко 8 ноября посетит Словению
    09:26 04.11.2016
    87
    Программой визита предусмотрены переговоры Порошенко с коллегой Пахором, премьер-министром Миро Церарем и председателем государственного Собрания Миланом Брглезом.
    Супруга кандидата в президенты США Дональда Трампа Меланья
    Супруга Трампа подала в суд на словенского журналиста
    23:58 02.11.2016
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    Как заявила адвокат Меланьи Трамп, иск был подан в пятницу в суд Любляны. В нем говорится, что журналист Томаш Михелич в выпуске таблоида Suzy, разместил неподтвержденную информацию относительно бывшей модели из Словении.
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