наверх
10.03.201812:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Руслан Ротань

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Руслан Ротань. Архивное фото
    Ротань подписал контракт с киевским "Динамо"
    22:21 12.01.2018
    142
    Соглашение 36-летнего полузащитника с киевлянами рассчитано сроком до конца нынешнего сезона. Ротань ранее уже выступал за киевское "Динамо".
    Футбол. Отборочный матч ЧЕ-2016. Белоруссия – Украина
    Ротань прибыл на медосмотр в "Динамо" (Киев) и близок к подписанию контракта
    11:56 12.01.2018
    101
    Ротань первую половину сезона провел в чешской "Славии", а сейчас прибыл в Киев на переговоры с президентом ФК "Динамо" Игорем Суркисом и прохождение медосмотра.
    Львов-арена
    Капитан сборной Украины возмутился состоянием поля "Арены-Львов"
    18:59 10.11.2017
    435
    По словам капитана сборной Украины Руслана Ротаня, "Шахтер" сейчас во Львове не играет, а "он раньше следил за полем, видно, что поле не в лучшем состоянии".
    Руслан Ротань. Архивное фото
    В КДК заявили, что пожалели Ротаня и Зозулю, отстранив их на полгода
    19:04 18.05.2016
    186
    Как заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ Андрей Шумилов, санкция за такого вида нарушение предусматривает отстранение от участия в играх на 12 месяцев.
    Роман Зозуля vs главный арбитр матча Днепр-Заря
    Зозуля и Ротань дисквалифицированы на полгода за нападение на судью
    14:50 18.05.2016
    763
    Футболисты днепропетровского "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля и Руслан Ротань дисквалифицированы на полгода за атаку на арбитра после ответного полуфинального матча Кубка Украины с луганской "Зарей".
    Игрок сборной Украины Евгений Селезнев. Архивное фото
    В сборной Украины надеются на вызов Селезнева, играющего за ФК "Кубань"
    20:27 22.03.2016
    749
    Национальной сборной Украины по футболу предстоит провести два товарищеских матча против сборных Кипра и Уэльса. В обнародованном ранее составе сборной на ближайшие матчи нет ни одного футболиста, который выступает в клубах РФПЛ.
    Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов
    Ротань и Пятов рискуют не сыграть против Словении в плей-офф на ЧЕ-2016
    11:01 09.11.2015
    129В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Андрей Пятов восстанавливается после травмы, полученной на тренировке, а Руслан Ротань последние несколько матч проводит "на уколах".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации