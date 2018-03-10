Футболисты днепропетровского "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля и Руслан Ротань дисквалифицированы на полгода за атаку на арбитра после ответного полуфинального матча Кубка Украины с луганской "Зарей".
Национальной сборной Украины по футболу предстоит провести два товарищеских матча против сборных Кипра и Уэльса. В обнародованном ранее составе сборной на ближайшие матчи нет ни одного футболиста, который выступает в клубах РФПЛ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".