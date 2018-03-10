наверх
10.03.201804:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Чемпионат Европы по футболу 2016

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 528
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Задержание российских болельщиков во Франции на EURO-2016
    Осужденные во Франции во время EURO-2016 россияне вернулись в Москву
    05:51 18.01.2017
    110В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    В декабре минувшего года суд удовлетворил ходатайство о выдворении из Франции российских болельщиков Ерунова и Горбачева, осужденных после беспорядков перед матче Англия - Россия в Марселе.
    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш
    Сантуш останется главным тренером Португалии до EURO-2020
    04:36 20.07.2016
    39EURO-2016: победа Португалии
    На Евро-2016 во Франции португальцы под руководством 61-летнего специалиста впервые в истории стали чемпионами Европы, в финале обыграв в дополнительное время хозяев турнира.
    Игрок сборной Германии Жером Боатенг, вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, игроки сборной Украины Евгений Коноплянка и Роман Зозуля.
    Судьбоносное решение. Главный тренер сборной Украины по футболу, кто он?
    13:43 15.07.2016
    1191EURO-2016: победа Португалии
    Сегодня в Доме футбола будет представлен новый главный тренер сборной Украины. РИА Новости Украина предлагает оценить кандидатуры тех, кто будет претендовать на важный пост.
    Лучший гол на EURO-2016. Видео
    Лучший гол EURO-2016 
    19:20 13.07.2016
    503EURO-2016: победа Португалии
    Лучшим голом Евро-2016 был признан мяч венгра Золтана Геры, который он забил из-за пределов штрафной на 19-й минуте матча группового турнира против Португалии.
    Рейтинг игроков и сборных на EURO-2016. Инфографика
    Сколько заработали сборные на EURO-2016 
    18:44 12.07.2016
    1302EURO-2016: победа Португалии
    Сборная Португалии больше всех заработала на ЧЕ - 25 500000 евро. Французы, занявшие второе место, заработали всего на 2 млн евро меньше. Больше смотрите в инфографике.
    Чемпионат Европы-2016. Игроки сборной Португалии
    Опрос экспертов: итоги EURO-2016 для сборной Украины - уроки и перспективы
    09:14 12.07.2016
    312EURO-2016: победа Португалии
    Футбольный эксперт Денис Трубецкой и журналист Максим Кравец подвели итоги Евро-2016, спрогнозировали шансы Шевченко возглавить сборную Украины, а также рассказали, сколько можно было заработать, сделав ставку на победу Португалии в финале.
    Игроки сборной Украины Сергей Сидорчук, Вячеслав Шевчук, Артём Федецкий, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка (слева направо на первом плане) и Андрей Ярмоленко, Ярослав Ракицкий, Денис Бойко, Тарас Степаненко, Евгений Хачериди, Евгений Селезнёв (слева направо на втором плане) перед матчем группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Украины и Северной Ирландии
    Несмотря на неудачу на EURO-2016, сборная Украины попала в рейтинг
    05:08 12.07.2016
    606EURO-2016: победа Португалии
    Украинские футболисты попали в пятерку команд, которые больше всех владели мячом. По этому показателю украинцы уступили только немцам, испанцам, англичанам и швейцарцам.
    Медики выносят на носилках с поля игрока сборной Португалии Криштиану Роналду
    Пользователи Twitter написали свыше 109 млн твитов, посвященных EURO
    01:11 12.07.2016
    116EURO-2016: победа Португалии
    Самым обсуждаемым моментом турнира стала победа Португалии в финале. Также в тройку обсуждаемых моментов попал гол Эдера в добавленное время финального матча и замена Роналду из-за травмы колена.
    Париж. Франция. Архивное фото
    В Париже закрыли Эйфелеву башню после столкновений болельщиков и полиции
    23:17 11.07.2016
    167В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    У подножия Эйфелевой башни, на Марсовом поле располагалась гигантская фан-зона, способная вместить 90 тысяч человек. В связи с проведением финала доступ на башню был прекращен накануне в 16.30 по местному времени.
    Триумф Португалии: как встречали футболистов на родине. Видео
    Триумф Португалии: как встречали футболистов на родине 
    16:51 11.07.2016
    3928EURO-2016: победа Португалии
    Финальный матч, прошедший в воскресенье на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершился победой португальцев над командой Франции в дополнительное время со счетом 1:0. На родине португальцев встречали как героев.
    Игрок сборной Франции Антуан Гризманн покидает поле после поражения команды в финальном матче чемпионата Европы по футболу
    Стало известно имя лучшего футболиста на EURO-2016
    16:42 11.07.2016
    675EURO-2016: победа Португалии
    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим футболистом Евро-2016. Гризманн в семи матчах забил шесть голов, став лучшим бомбардиром турнира, и сделал две результативных передачи.
    Маленький португалец трогательно успокоил француза после финала EURO-2016. Видео
    Маленький португалец трогательно успокоил француза после финала EURO-2016 
    16:11 11.07.2016
    719EURO-2016: победа Португалии
    В сети появилось видео, как мальчик из Португалии подошел к плачущему французу после поражения его сборной в финальном поединке чемпионата Европы по футболу. Он похлопал его по плечу, чем развеселил мужчину.
    Ликующие португальцы и расстроенные французы в Париже. Видео
    Ликующие португальцы и расстроенные французы в Париже 
    11:51 11.07.2016
    255EURO-2016: победа Португалии
    Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы по футболу 2016, обыграв хозяев турнира со счетом 1:0. Смотрите на видео, как ликовали португальские болельщики и расстроились фанаты сборной Франции после финального матча Евро-2016.
    Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Финал. Матч Португалия - Франция
    Хроника 10 июля: Португалия выиграла ЧЕ, Трюдо в Киеве, ДТП с полицейскими в Харькове
    09:22 11.07.2016
    298
    Накануне в Луганской области глава РГА открыл огонь по местным жителям, в Черкасской области рядовые задержали пьяных офицеров, а в центре Конотопа перевернулся зенитно-ракетный комплекс. В этот же день сборная Португалии выиграла ЧЕ по футболу.
    Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Финал. Матч Португалия - Франция
    Президент Португалии вручит ордена Заслуг футболистам сборной
    09:05 11.07.2016
    317EURO-2016: победа Португалии
    По информации португальских СМИ, государственную награду - орден Заслуг - из рук президента страны Марселу ди Соза получат футболисты сборной и тренерский штаб.
    Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Финал. Матч Португалия - Франция
    Первый триумф Португалии на ЧЕ и слезы счастья 
    08:22 11.07.2016
    1042EURO-2016: победа Португалии
    Сборная Португалии впервые в своей истории одержала победу на чемпионате Европы по футболу, проведя большую часть финала без своего лидера Криштиану Роналду. Финальный матч завершился победой португальцев над командой Франции со счетом 1:0.
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду после окончания финального матча.
    Роналду: победа на EURO - счастливейший момент в карьере
    07:58 11.07.2016
    426EURO-2016: победа Португалии
    По словам Криштиану Роналду, лично для него все сложилось не самым лучшим образом, но игроки и португальский народ заслужили победу. В воскресенье в финале Евро-2016 сборная Португалии обыграла команду Франции и впервые в истории стала чемпионом Европы.
    Президент Франции Франсуа Олланд и игроки сборной Франции
    Олланд пригласил на обед сборную Франции
    06:40 11.07.2016
    246EURO-2016: победа Португалии
    До начала матча глава государства заявил, что на турнире французская команда проявила настоящий республиканский дух, что позволило объединиться нации, несмотря на потрясения последних лет.
    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш
    Сантуш: футболист Эдер превратился из гадкого утенка в прекрасного лебедя
    03:57 11.07.2016
    983EURO-2016: победа Португалии
    По словам главного тренера португальцев Фернанду Сантуша, сборная Франции испробовала все, что можно, но португальская команда не дала ей забить.
    Мотылек vs Роналду: соцсети взорвались фотожабами
    Роналду и мотылек в финале EURO-2016. Свежие фотожабы 
    03:33 11.07.2016
    1905EURO-2016: победа Португалии
    Сотни бабочек наводнили арену "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени в день финала чемпионата Европы по футболу, одна из них подлетела к плачущему капитану сборной Португалии Криштиану Роналду, который был заменен из-за травмы в первом тайме.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны