Футбольный эксперт Денис Трубецкой и журналист Максим Кравец подвели итоги Евро-2016, спрогнозировали шансы Шевченко возглавить сборную Украины, а также рассказали, сколько можно было заработать, сделав ставку на победу Португалии в финале.
У подножия Эйфелевой башни, на Марсовом поле располагалась гигантская фан-зона, способная вместить 90 тысяч человек. В связи с проведением финала доступ на башню был прекращен накануне в 16.30 по местному времени.
Финальный матч, прошедший в воскресенье на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершился победой португальцев над командой Франции в дополнительное время со счетом 1:0. На родине португальцев встречали как героев.
В сети появилось видео, как мальчик из Португалии подошел к плачущему французу после поражения его сборной в финальном поединке чемпионата Европы по футболу. Он похлопал его по плечу, чем развеселил мужчину.
Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы по футболу 2016, обыграв хозяев турнира со счетом 1:0. Смотрите на видео, как ликовали португальские болельщики и расстроились фанаты сборной Франции после финального матча Евро-2016.
Накануне в Луганской области глава РГА открыл огонь по местным жителям, в Черкасской области рядовые задержали пьяных офицеров, а в центре Конотопа перевернулся зенитно-ракетный комплекс. В этот же день сборная Португалии выиграла ЧЕ по футболу.
Сборная Португалии впервые в своей истории одержала победу на чемпионате Европы по футболу, проведя большую часть финала без своего лидера Криштиану Роналду. Финальный матч завершился победой португальцев над командой Франции со счетом 1:0.
По словам Криштиану Роналду, лично для него все сложилось не самым лучшим образом, но игроки и португальский народ заслужили победу. В воскресенье в финале Евро-2016 сборная Португалии обыграла команду Франции и впервые в истории стала чемпионом Европы.
Сотни бабочек наводнили арену "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени в день финала чемпионата Европы по футболу, одна из них подлетела к плачущему капитану сборной Португалии Криштиану Роналду, который был заменен из-за травмы в первом тайме.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".