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    В Киеве у голкипера "Шахтера" угнали Audi Q7

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    Отмечается, что у вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова угнали элитный автомобиль Audi Q7.
    Андрей Пятов
    obozrevatel.com

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В центре Киева у вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова  угнали в Киеве автомобиль Audi Q7.

    Как сообщили источники "Обозревателя", инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля. Громкий угон кроссовера звезды "горняков" случился на улице Шолуденко.

    По факту случившегося полиция открыла дело по статье 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством.

    Напомним, накануне Андрей Пятов продлил контракт с "Шахтером" — новое соглашение вратаря сборной Украины с донецким клубом рассчитано на два с половиной года.

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