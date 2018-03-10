По словам президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, финансовый блок вопросов переведен на уровень принятия решений главным тренером национальной сборной, в ФФУ хотели бы эффективно оптимизировать любые затраты.
По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, в России сожалеют, что сборная Украины и США не прошли квалификацию и не смогут принять участие чемпионате мира по футболу.
Украина завершает отборочный этап на ЧМ-2018 с 17 очками, занимая третье место в группе І. Прямую путевку на мировое первенство, которое в 2018 году пройдет в России, завоевала сборная Исландии, набрав 22 очка.
Решающий поединок, который в понедельник вечером прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершился победой гостей со счетом 2:0. Сборная Украины завершает выступления в отборочном этапе на ЧМ-2018 на третьем месте в группе I.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".