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    Сборная Украины по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 341
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    Игрок сборной Украины Владислав Ващук. Архивное фото
    Ващук отреагировал на обвинения в долге Гусеву
    11:37 05.03.2018
    730
    По словам бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука, он подает иск в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.
    Сборная Украины по футболу и главный тренер Андрей Шевченко
    Сборная Украины сыграет с Японией на территории Бельгии
    11:17 09.02.2018
    105
    Федерация футбола Украины договорилась о проведении товарищеского матча со сборной Японии. Игра пройдет на территории Бельгии - во Льеже.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Шевченко оценил шансы украинской сборной в Лиге наций
    05:59 25.01.2018
    527
    Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что "турнир дает прекрасную возможность просматривать молодых футболистов в официальных матчах".
    Сборная Украины по футболу
    Сборная Украины по футболу узнала соперников в Лиге Наций
    14:32 24.01.2018
    362
    Соперники украинской команды определились в результате жеребьевки турнира, которая проходит в швейцарской Лозанне в среду. Сборные Украины, Словакии и Чехии составили группу 1 лиги В.
    Экс-тренер сборной Украины по футболу Леонид Буряк
    Леонид Буряк: в 2017-м украинский спорт проиграл скандалам
    08:11 31.12.2017
    873
    Об успехах и провалах футбольной Украины в 2017-м в интервью РИА Новости Украине рассказал легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Леонид Буряк.
    Сборная Украины по футболу и главный тренер Андрей Шевченко
    Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Японией - Шевченко
    10:24 18.12.2017
    205
    По словам наставника сборной Украины, контрольный матч против японцев может пройти в одной из стран Европы. Шевченко в ожидании подписания договора на матч.
    Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Архивное фото
    ФФУ понизит зарплату главному тренеру сборной Украины - СМИ
    23:36 12.11.2017
    301
    По словам президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, финансовый блок вопросов переведен на уровень принятия решений главным тренером национальной сборной, в ФФУ хотели бы эффективно оптимизировать любые затраты.
    Сборная Украины победила команду Словакии в товарищеском матче
    Сборная Украины победила команду Словакии в товарищеском матче
    22:12 10.11.2017
    301
    Встреча, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. В составе победителей голы забили Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. У проигравших отличился Лукаш Штетина.
    Львов-арена
    Капитан сборной Украины возмутился состоянием поля "Арены-Львов"
    18:59 10.11.2017
    435
    По словам капитана сборной Украины Руслана Ротаня, "Шахтер" сейчас во Львове не играет, а "он раньше следил за полем, видно, что поле не в лучшем состоянии".
    Игроки сборной Украины перед матчем против сборной Хорватии
    Особый путь разрушения, или Тоска после провала сборной по футболу
    11:04 14.10.2017
    2864
    Уж что-что, а спортивные сайты я читаю регулярно. И реакция некоторых болельщиков Украины на невыход сборной на чемпионат мира по футболу, как говорится, изумляет. Вот где – паноптикум и веселье!
    Сборная Украины по футболу
    В Госдуме РФ пригласили Украину и США на ЧМ-2018 в качестве болельщиков
    15:18 13.10.2017
    339ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, в России сожалеют, что сборная Украины и США не прошли квалификацию и не смогут принять участие чемпионате мира по футболу.
    Отборочный матч на ЧМ-2018 по футболу между сборными Украины и Хорватии
    Стало известно, что сказал Шевченко футболистам сборной после матча
    07:43 10.10.2017
    3434
    Защитник сборной Николай Матвиенко сообщил, что главный тренер Андрей Шевченко после матча с Хорватией никому не "пихал", всех поблагодарил.
    Матч Украина - Хорватия
    Прощай, Мундиаль! Как Украина проиграла Хорватии 
    06:56 10.10.2017
    1358
    Матч, который в понедельник вечером, 9 октября, прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершился победой гостей со счетом 2:0.
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко похвалил игроков сборной, несмотря на невыход на ЧМ-2018
    05:39 10.10.2017
    371ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    По словам главного тренера Национальной сборной Украины по футболу, он остался доволен игрой своих футболистов, хотя ему "очень обидно за результат".
    Матч Украина - Хорватия. Видео
    Украина - Хорватия. Все голы и лучшие моменты матча 
    03:27 10.10.2017
    3990
    Матч в Киеве был решающим как для сборной Украины, так для хорватов, однако подопечным Андрея Шевченко подходила только победа.
    Игроки сборной Украины перед матчем против сборной Хорватии
    Во время матча Украина - Хорватия на стадионе скончался болельщик - СМИ
    01:50 10.10.2017
    584
    По данным СМИ, умершему мужчине было около 40 лет, однако причины происшествия на НСК "Олимпийский" в Киеве пока не сообщаются.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко прокомментировал поражение сборной Украины по футболу
    00:40 10.10.2017
    1726
    Украина завершает отборочный этап на ЧМ-2018 с 17 очками, занимая третье место в группе І. Прямую путевку на мировое первенство, которое в 2018 году пройдет в России, завоевала сборная Исландии, набрав 22 очка.
    Матч на ЧМ-2018 между Украиной и Хорватией
    Украина проиграла Хорватии и не поедет на ЧМ-2018 в Россию
    23:39 09.10.2017
    1567ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Решающий поединок, который в понедельник вечером прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершился победой гостей со счетом 2:0. Сборная Украины завершает выступления в отборочном этапе на ЧМ-2018 на третьем месте в группе I.
    Болельщики сборной Украины. Архивное фото
    Хорватия забивает второй гол в отборочном матче на ЧМ-2018 против Украины
    23:18 09.10.2017
    305
    Второй гол в поединке, который проходит на НСК "Олимпийский" в Киеве, забил Крамарич на 70-ой минуте, оформив таким образом дубль.
    Матч Косово - Украина. Видео
    Косово - Украина. Все голы и лучшие моменты матча 
    00:57 07.10.2017
    14722
    Счет в матче на 60-ой минуте был открыт благодаря автоголу Пакарады, забившему в свои ворота головой в противостоянии с Гармашем. Второй гол в ворота косоваров забил Андрей Ярмоленко.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Игрок сборной Украины Владислав Ващук. Архивное фото
    Ващук отреагировал на обвинения в долге Гусеву
    11:37 05.03.2018
    730
    По словам бывшего защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука, он подает иск в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.
    Сборная Украины по футболу и главный тренер Андрей Шевченко
    Сборная Украины сыграет с Японией на территории Бельгии
    11:17 09.02.2018
    105
    Федерация футбола Украины договорилась о проведении товарищеского матча со сборной Японии. Игра пройдет на территории Бельгии - во Льеже.
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