Селезнев вернулся в сборную Украины

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор главной команды восемь футболистов из зарубежных чемпионатов, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Вызовы получили Евгений Коноплянка (Шальке 04, Германия), Андрей Ярмоленко (Боруссия, Германия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Эдуард Соболь (Славия Чехия), Руслан Малиновский (Генк), Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция) и Евгений Селезнев (Акхисар Беледиеспор, Турция).

Стоит отметить возвращение в ряды главной команды страны Андрея Ярмоленко, который пропустил минувший сбор из-за травмы, и Евгения Селезнева, который не привлекался в сборную с 2017 года.

Отметим, что согласно регламента ФИФА, приглашение футболистам из иностранных чемпионатов было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлен позже.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу сыграет свой первый поединок в Лиге наций, против сборной Словакии, 9 сентября на "Арене Львов".