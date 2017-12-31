Леонид Буряк: в 2017-м украинский спорт проиграл скандалам

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Спортивные достижения во все времена были лакмусовой бумажкой того, что происходит в том или ином государстве. Не стала в этом плане исключением и Украина. Стоило ли ожидать серьезных побед на стадионах, если страна никак не выйдет из крутого пике?

Год назад вы хоть и констатировали, что футбол в Украине переживает не лучшие времена, все же выразили надежду на улучшение ситуации. В какой мере сбылся этот прогноз?

— Могу сказать, что год однозначно был сложным, по сути, мы так ничего и не выиграли. С теми проблемами, которые имеются в государстве качество футбола ухудшается. Нет зрелища, при первой же возможности игроки, как именитые, так и совсем юные, пытаются покинуть Украину. И это понятно. Каждый хочет найти себе место, где было бы какое-то постоянство, зарплата. Но, в принципе, украинский чемпионат продолжает существовать. К счастью, за этот год ничего кардинально не поменялось. Хотя, конечно, качество футбольного первенства оставляет желать лучшего. Был период, когда мы считали, что в украинском футболе есть порядка восьмидесяти команд. Сейчас подобной уверенности нет и близко.

В 2017-том в поисках лучшей жизни большое количество игроков покинули Украину и теперь играют в хороших зарубежных чемпионатах. Это плюс или минус для нашего футбола?

— Для президентов футбольных клубов и футбольных агентов это — однозначный ппюс. Если игроку не платят деньги или задерживают зарплату, то, конечно, ему лучше поискать счастья за границей. По большому счету, сегодня нет большой разницы между игроками "Динамо" и условных "Карпат". Но если в Киеве получают сумасшедшие деньги, то во Львове не могут выпросить зарплату. В чем сила того же чемпионата Англии? В том, что там каждый клуб финансируется от разных коммерческих структур, деньги дают и телеканалы, которые покупают права на телетрансляцию матчей. Что до Украины, то я думаю, что в ближайшее время ситуация в футболе не изменится.

В минувшем году фактически исчез с футбольной карты Украины легендарный "Днепр", который недавно будучи финалистом Лиги Европы, сейчас выступает во второй лиге.

— Могу назвать еще с десяток футбольных клубов, которых в новых условиях постигла та же участь — начиная от Кривого Рога и заканчивая Запорожьем. К сожалению, такова политика наших спортивных чиновников, которые при первых же проблемах не допускают клубы к соревнованиям. Эти люди думают только о собственном имидже, а не о том, как возродить футбол в самобытных городах. Да, у многих нет такого бюджета как у "Динамо" или "Шахтера", но команды имеют право на жизнь, должны играть.

Низкая посещаемость футбольных матчей продолжает бить всевозможные рекорды…

— Люди, как правило, ходят на зрелище. А какое сейчас может быть зрелище, если все футболисты примерно одинаковы по классу, словно братья. Да, сейчас материальное положение людей оставляет желать лучшего. Но ведь и 1975-м, когда люди буквально ломились на "Динамо" Валерия Лобановского, мы жили не лучше, никто не шиковал. Болельщик находил рубль-полтора и шел на стадион — людей не загоняли на трибуны, раздавая бесплатные билеты. Просто было на что смотреть. Думаю, что все упирается в уровень исполнителей.

Сборная Украины не сумела пробиться на чемпионат мира в России. Это провал или, учитывая политическую составляющую, не самое худшее развитие ситуации?

— Я думаю, что в этом случае списывать все на политику — не самое лучшее оправдание. Команда Андрея Шевченко могла выйти на Мундиаль в РФ, а потом попросту отказаться от этой поездки… Если говорить в целом, то были как хорошие игры, так и плохие. По сути, все восприняли этот отборочный цикл как своеобразный тест, начало работы нового тренера. Что ж, хочется верить в лучшее. Состоится жеребьевка чемпионата Европы и будем надеяться, что слова Шевченко о том, что он видит, как строить команду не разойдутся с делом.

В 2017-м году много шороху наделала натурализация бразильца Марлоса из "Шахтера". Как оцениваете такие тенденции?

— Лично я не против бразильцев и их игры в украинских клубах, но ведь в Украине хватает и своих футболистов. Вслед за натурализацией Марлоса болельщики и эксперты едва ли не подготовили список иностранцев, которых надо сделать украинцами. Они вообще думают головой? Кто же пойдет на эту сборную, если в команде будет играть четыре-пять бразильцев? Лично мне такое не интересно. Взять того же Марлоса. Чтобы он раскрылся в сборной как в Шахтере, ему в пару нужно взять еще несколько бразильцев. С нашими он так не заиграет.

В 2018-м столица Украины впервые в своей истории примет финал самого престижного клубного турнира — Лиги чемпионов. Не тревожит неуправляемость ультрас, которые в новых реалиях стали полноправными хозяевами стадионов?

— Я много езжу и постоянно слышу о том, что вот-вот у Киева могут отобрать право принимать финал Лиги чемпионов. Так, к слову, было и с Азербайджаном, которого лишили такой возможности. Конечно, все это пугает, поведение болельщиков — это беспредел. Правохранители должны присутствовать на стадионах и реагировать. Сегодня просто страшно подумать о том, что происходит на трибунах, страшно отпустить детей на стадион. Это, к слову, одна из составляющих низкой посещаемости матчей.

Ситуация с футболистами "Шахтера", которых националисты в грубой форме обвинили в недостаточном патриотизме шокировала?

— Это страшное дело. Если еще с карты уйдет "Шахтер", тогда я вообще не знаю, что будет с нашим футболом. Без грандов чемпионат вообще потеряет смысл. Пока что есть хоть какая-то интрига, а лидеры тянут за собой остальных. Хотелось бы, чтоб все эти склоки прекратились, а игроки доказывали свою правоту только на футбольном поле и больше нигде.

В нынешнее непростое время футбол вне политики возможен?

— Понимаете, сегодня президенты многих футбольных клубов находятся в политике. Они и навязывают свое мнение игрокам, тренерскому штабу. Я понимаю, что идет война, но спорт и политика должны идти порознь. Военные должны заниматься своим делом, а футболисты — своим.

Почему в украинском футболе место спортивной составляющей заняли скандалы?

— Потому что кому-то нужно увести внимание болельщиков от футбола который оставляет желать лучшего. Кто-то хочет, чтобы люди говорили о других вещах — сейчас все говорят о войне, но никто не говорит о том, что люди не могут получить даже свою пятидесяти долларовую пенсию. Так и в спорте — людей отвлекают с помощью каких-то патриотических футболках.

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Как думаете, в новом году ситуация в украинском футболе улучшится?

— Хотелось бы верить в лучшее, хотя предпосылок для этого не видится. Если каждый будет честно делать свое дело и решать свои локальные задачи, то все потихоньку будет двигаться вперед.