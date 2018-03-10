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    Артем Кравец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    У нападающего киевского Динамо Артема Кравца и его супруги Анна родилась двойня
    У нападающего киевского "Динамо" родилась двойня
    04:26 26.11.2017
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    У нападающего киевского "Динамо" Артема Кравца и его супруги Анны родилась двойня. Страницу молодой мамы в Instagram сразу же забросали поздравлениями и лайками.
    Ростислав Кравец
    Кравец: акционеры "ПриватБанка" обжалуют национализацию и получат компенсацию
    11:28 22.08.2017
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    Артем Сытник хочет избежать ответственности за свою бездеятельность, обвиняя бывших акционеров "ПриватБанка" в хищении денег, считает адвокат Ростислав Кравец.
    Гол Артема Кравца в ворота Дениса Бойко. Видео
    Украинский след в испанской Примере: Кравец забил гол Бойко 
    02:37 10.12.2016
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    На 81-й минуте Артем Кравец отличился за "Гранаду", огорчив тем самым Дениса Бойко, который играет за "Малагу". Игра завершилась со счетом 1:1. Гол нападающего сборной Украины спас "Гранаду" от поражения.
    Два мяча сборной Украины за две минуты. Видео
    Два мяча сборной Украины за две минуты 
    23:30 06.10.2016
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    Украинская команда выигрывает в матче со сборной Турции со счетом 2:1. Один мяч с пенатльти забил Андрей Ярмоленко, второй Артем Кравец. Встреча проходит на стадионе "Бююкшехир Стады" в Конье.
    Артем Кравец
    Украинский форвард Кравец может стать лучшим игроком 19-го тура Бундеслиги
    12:37 02.02.2016
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    В шестерку лучших, кроме Кравца, вошли вратарь "Майнца" Лорис Кариус, форвард Боруссии Пьер-Эрик Обамеянг, нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, а также форвард "Вердера" Клаудио Писарро.
    Игрок сборной Украины Артем Кравец на открытой тренировке перед матчем плей-офф против сборной Словении
    "Динамо" отдало Артема Кравца в аренду "Штутгарту"
    11:27 30.12.2015
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    Форвард киевского клуба до конца сезона 2015/2016 года будет выступать за немецкий клуб. Контракт предусматривает игровую практику футболиста накануне Евро-2016.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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