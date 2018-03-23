Украина не смогла победить Саудовскую Аравию в товарищеском матче

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Национальная сборная Украины по футболу сыграла вничью в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии.

Поединок, прошедший в Марбелье (Испания) в пятницу вечером, завершился со счетом 1:1.

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Соперники обменялись голами в середине первого тайма. На 32-й минуте Евгений Коноплянка с левого фланга сделал навес на линию вратарской площадки, и Артем Кравец головой точно пробил в левый от себя угол. Спустя всего 6 минут, после навеса с углового последовала скидка, и Саид аль-Мовалад расстрелял ворота Андрея Лунина.

После перерыва украинцы имели небольшое преимущество, но реализовать его в забитый гол так и не сумели.

Ранее сообщалось, что сборная Украины U-21 по футболу победила сверстников из Словении.