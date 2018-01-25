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    Шевченко оценил шансы украинской сборной в Лиге наций

    (обновлено: )23510
    Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что "турнир дает прекрасную возможность просматривать молодых футболистов в официальных матчах".
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины по футболы Андрей Шевченко оценил соперников национальной команд по Лиге наций — сборные Чехии и Словакии.

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    "Хорошая группа. Мы уже играли с Чехией и Словакией, будет интересно, вижу в этих командах хороших соперников. Важно, что мы можем соперничать со всеми. У нас тяжелая группа, но это команды, с которыми мы можем играть и показывать результат", – сказал Шевченко в интервью телеканалу "Футбол 1".

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    "Этот турнир дает прекрасную возможность просматривать молодых футболистов в официальных матчах. Будут игры на результат, матчи турнирного значения, они дают отличный шанс и побороться за путевку на чемпионат Европы, и в то же время проверить всех игроков. Моя работа заключается в том, чтобы мотивировать игроков и сделать все, чтобы команда квалифицировалась на Евро-2020. Я беру на себя ответственность. А через какой турнир мы это сделаем – не столь важно", — добавил наставник украинцев.

    Напомним, сборная Украины в Лиге наций попала в группу 1 второго дивизиона, где ее соперниками стали сборные Чехии и Словакии. Матчи группового этапа пройдут осенью 2018 года. Предусмотрено 6 окон: в сентябре (6-8, 9-11), октябре (11-13, 14-16) и ноябре (15-17,18-20).

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