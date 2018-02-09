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    Сборная Украины сыграет с Японией на территории Бельгии

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    Федерация футбола Украины договорилась о проведении товарищеского матча со сборной Японии. Игра пройдет на территории Бельгии - во Льеже.
    Сборная Украины по футболу и главный тренер Андрей Шевченко
    ФФУ

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Национальная сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против Японии, сообщает Федерация футбола Украины.

    Матч состоится 27 марта и пройдет во Бельгии.

    Игру примет стадион "Морис Дюфран" в городе Льеж.

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    Ранее тренерский штаб украинской команды рассматривал варианты контрольных игр против Египта и Саудовской Аравии, однако переговоры не увенчались успехом. "У нас уже есть конкретное предложение сыграть 27 марта в одной из европейских стран с Японией", — заявлял в декабре 2017 года главный тренер сборной Андрей Шевченко.

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