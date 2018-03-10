Назаров возглавил "Донбасс" в мае, сборную Украины - в августе. После победы над "Северсталью" в Череповце (4:0) тренера спросили, каково ему руководить командой, которая является базовой для сборной Украины.
"Донбасс" обыграл на выезде "Северсталь", бывшую команду Назарова, со счетом 4:0. Лейтон отразил все 27 бросков в створ. В предыдущей встрече представитель Украины в КХЛ уступил в гостях "Атланту" - 0:1.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.