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    Андрей Назаров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Главный тренер ХК Донбасс Андрей Назаров
    Назарову очень тяжело совмещать работу в "Донбассе" и сборной Украины
    10:53 21.09.2013
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    Назаров возглавил "Донбасс" в мае, сборную Украины - в августе. После победы над "Северсталью" в Череповце (4:0) тренера спросили, каково ему руководить командой, которая является базовой для сборной Украины.
    Новый главный тренер хоккейного клуба Донбасс Андрей Назаров
    Вратарь "Донбасса" Лейтон не дал шансов "Северстали", считает Назаров
    21:57 20.09.2013
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    "Донбасс" обыграл на выезде "Северсталь", бывшую команду Назарова, со счетом 4:0. Лейтон отразил все 27 бросков в створ. В предыдущей встрече представитель Украины в КХЛ уступил в гостях "Атланту" - 0:1.
    Новый главный тренер хоккейного клуба Донбасс Андрей Назаров
    ХК "Донбасс" разрешил Назарову возглавить сборную Украины
    16:03 30.07.2013
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    Хоккейный клуб "Донбасс" дал согласие на просьбу Федерации хоккея Украины (ФХУ) привлечь главного тренера Андрея Назарова к работе в аналогичной должности в сборной Украины.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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