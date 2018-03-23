Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Национальная сборная Украины по футболу в пятницу проведет товарищеский матч против сборной Саудовской Аравии.

Игра состоится в испанском городе Марбелья на муниципальном стадионе, начало игры в 21.00 по киевскому времени.

Федерация футбола Украины сообщает, что болельщики украинской команды смогут попасть на стадион бесплатно, для них будут открыты несколько секторов на трибунах.

Этот поединок — первый для сборной Украины в 2018 году.

Также на весенний сбор команды запланирован товарищеский матч против сборной Японии, он состоится 27 марта в бельгийском городе Льеж на стадионе "Морис Дюфран".