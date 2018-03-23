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    Сборная Украины U-21 по футболу победила сверстников из Словении

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    Поединок, который состоялся в рамках подготовки к матчам квалификации на Евро-2019, завершился победой подопечных Александра Головко со счетом 3:2.
    Матч сборных U-21 Украины и Словении
    ФФУ

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины U-21 по футболу в товарищеском матче одержала победу над командой Словении. 

    Поединок в словенском городе Айдовщина, который состоялся в рамках подготовки к матчам квалификации на Евро-2019, завершился победой подопечных Александра Головко со счетом 3:2. Голы в украинской команде забили Биленький (26), Зотько (59) и Довбик (79).

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    В финальную стадию молодежного первенства Европы 2019 попадут, кроме хозяина турнира Италии, сильнейшие команды девяти квалификационных групп и два победителя плей-офф. К стыковым матчам пробьются только четыре из девяти вторых команд, которые будут иметь лучшие показатели в поединках с первой, третьей, четвертой и пятой сборными групп.

    Ранее сообщалось, что итальянский "Ювентус" присматривается к голкиперу "Зари" Андрею Лунину. 

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