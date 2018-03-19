В Харькове мужчина умер во время игры в футбол

ГУНП в Харьковской области
"По предварительным данным, мужчина умер во время игры в футбол. Происшествие произошло в помещении спорткомплекса, расположенного на улице Костычева. Информация о данном случае поступила в дежурную часть Слободского отдела полиции 17 марта около 11-00", — говорится в сообщении.
Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено на исследование в морг. Работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на окружной дороге в Харькове столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль "ГАЗ". Водитель фуры госпитализирован.