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    Происшествия

    В Харькове мужчина умер во время игры в футбол

    (обновлено: )187
    По предварительным данным, мужчина умер во время игры в футбол. Происшествие произошло в помещении спорткомплекса. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено на исследование в морг.
    В Харькове мужчина умер во время игры в футбол
    ГУНП в Харьковской области

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    КИЕВ, 19 МАР — РИА Новости Украина. В одном из харьковских спорткомплексов во время игры в футбол умер мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в области.

    "По предварительным данным, мужчина умер во время игры в футбол. Происшествие произошло в помещении спорткомплекса, расположенного на улице Костычева. Информация о данном случае поступила в дежурную часть Слободского отдела полиции 17 марта около 11-00", — говорится в сообщении.

    Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено на исследование в морг. Работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что на окружной дороге в Харькове столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль "ГАЗ". Водитель фуры госпитализирован.

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