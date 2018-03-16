Из Харькова. Няня систематически жестоко издевалась над девочкой с ДЦП

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Харькове уличили няню в жестоких издевательствах над девочкой с диагнозом ДЦП, сообщает ТСН.

"Когда родители заподозрили что-то неладное, то установили камеру наблюдения, которая предоставила неопровержимые доказательства жестокого поведения воспитательницы", — говорится в сюжете.

На кадрах записи видно, как няня дает ребенку пощечину, толкает ее с такой силой, что та падает с ног. На теле девочки потом нашли синяки и ссадины. Мама в отчаянии, потому что рекомендации у няни были замечательные – женщина, кроме опыта работы, имела 20-летний медицинский стаж.

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"При встрече ребенок настолько отреагировал позитивно, что я даже не подумала искать других людей. Это был контакт с первой минуты", — рассказала Лариса Сандеви.

Отмечается, что "полгода все было хорошо, Лариса без боязни оставляла дочку с няней, девочка казалась счастливой", но потом видеокамера сломалась, а у ребенка появились первые ссадины.

Скриншот ТСН Няня в Харькове жестоко издевалась над девочкой с ДЦП

"На спине в районе таза. Когда я спросила, она сказала, что это ребенок очень сильно упал с горшка", — рассказала мама.

14-летняя Лера из-за паралича своим телом почти не руководит, поэтому Лариса Сандеви приняла эти объяснения, но потом находила новые синяки и даже сломанный зуб. Ребенок начал бояться резких звуков и движений, поэтому в квартире вновь установили камеру.

Сначала камера зафиксировала лишь звуки пощечин, но когда поменяли ее расположение – были записаны жуткие кадры.

Соседка семьи Сандеви даже смотреть не может на это видео. Она говорит, что на людях няня всегда была внимательной к ребенку и не понимает, как та могла предать мать, которая одна воспитывает больную дочь и относилась к няне, как к родной.

Видеорегистратор с кадрами избиения женщина отнесла в полицию, няню уже допросили следователи. Избиение ребенка пока квалифицировали как нанесение легких телесных повреждений. На связь "воспитательница" уже не выходит, а при встрече в отделении полиции сказала заявительнице, чтобы та просто успокоилась.

"Ну, прости. У меня было такое настроение. Может, климакс", — пересказала женщина слова няни.

Мама ребенка готова сделать все, чтобы обидчица дочери получила наказание – в частности, повезет девочку снимать побои, а потом подаст иск в суд. Как теперь справляться с дочкой, Лариса Сандеви пока не знает, но про новую няню, признается, ей даже страшно подумать.

Напомним, не так давно СМИ сообщали о еще одном скандальном происшествии в Харькове: директор престижной гимназии и по совместительству учительница украинского языка постоянно оскорбляла учеников.