Одесса, Харьков, Львов: в Украине (не) проходят выборы президента РФ

Радиостанция Голос Столицы

В воскресенье, 18 марта, россияне выбирают нового президента. Но гражданам РФ, проживающим в Украине, этого сделать не удастся — их не будут пускать на территорию дипломатических представительств. Это ответ Украины на то, что Кремль не выполнил требование не проводить выборы в Крыму и в Севастополе.

Тем временем в посольстве России в Украине сказали, что примут "все необходимые меры" для голосования граждан России на территории Украины. В канун выборов там сообщили о намерении открыть четыре избирательных участка — в посольстве в Киеве, а также в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове.

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Удалось ли россиянам проголосовать во Львове, прояснил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка ситуація біля російського консульства, чи все спокійно?

— Біля російського консульства у Львові, яке розташовано по вулиці К. Левицького, 95, зібралися активісти, зокрема представники "Свободи", "Правого сектору" та Організації українських націоналістів. Вони заблокували вхід до посольства, зазначають, що не будуть впускати туди людей, які прийдуть голосувати.

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Якщо говорити про людей, які би хотіли проголосувати, станом на ранок жодної такої людини не було, ніхто не виявив бажання голосувати на виборах в Росії саме у Львові.

Загалом, скільки людей зібрались на акцію і чи присутні правоохоронців?

— Щодо учасників акції, на ранок їх було близько 15-20 осіб, однак самі активісти казали, що люди будуть підтягуватися пізніше. Очікувалося, що має зібратися біля 100 осіб. На місці події також присутня і поліція, зокрема Національна гвардія охороняє громадських порядок.

На разі, як я вже казав, там все спокійно, сутичок або якихось інших таких локальних конфліктів між активістами та правоохоронцями не виникає, однак будемо спостерігати, що буде відбуватися далі, тому що, можна так сказати, якщо будуть приходити люди, які власне захочуть проголосувати, і їх не будуть впускати активісти, то можна передбачити, що конфлікти будуть виникати, однак на разі, повторюся, все спокійно.

На 12 годину у Львові було заплановане громадське віче проти виборів в Криму. Хто влаштовує цей захід і яка програма?

— Так. Така акція вже відбувалась 16 березня поблизу консульства Росії. Активісти робили це з такою метою, аби нагадати росіянам, що Крим — це територія України, і що неправильно проводити вибори на цій території.

facebook.com/lvivvos Блокада выборов президента России во Львове

Цю акцію ще 16 березня організовувала Організація українських націоналістів разом з іншими патріотичними організаціями, і сьогодні обіцяють лише більшу кількість людей. Якщо 16 березня там близько 50 учасників акції було, сьогодні очікується набагато більше людей.

Як львів'яни ставляться до того, що росіянам заборонили голосувати на території України?

— Доводилося мені чути, що пересічні львів'яни підтримують дії активістів, кажуть, що як поводить себе Росія, так маємо поводити себе і ми, тобто забороняти голосувати тут у Львові на виборах президента Росії, і більшість людей підтримують дії активістів, зазначають, що дії з боку Росії є неправильними, і відкривати взагалі голосування на території України це не є правильним, тому активісти все роблять правильно — і тим, що блокують роботу консульства і не дають голосувати іншим людям.

Как проходят выборы президента РФ Одессе, рассказал спецкор "ГС" Александр Тарасенко.

Полиция заявляла о готовности обеспечить 18 марта общественный порядок возле генконсульства России в Одессе. На данный момент какова ситуация у консульства? Пускают ли туда граждан России?

— Ситуация такая, как и заявлял Аваков. То же самое подтвердили и руководители Одесской областной полиции. Сегодня с самого утра Гагаринское плато, на котором находится генконсульство России в Одессе, перекрыто, там дежурят полицейские, и они заявили, что никого из граждан РФ, кроме дипломатов и консулов, они пускать на территорию не будут, и на саму эту улицу могут заехать только жители непосредственно этой улицы, то есть выехать и заехать могут только они.

С самого утра там дежурит несколько нарядов полиции, улица перекрыта и за углом замечено несколько автозаков, которые стоят наготове. Более того, утром на горячую линию 102 поступило сообщение от анонима о том, что якобы все Гагаринское плато заминировано, улица была полностью закрыта, туда могли заехать только кареты "Скорой помощи", то есть даже жители этой улицы туда заехать не могли, потому что взрывотехники уже больше часа ищут там бомбу и пока что безрезультатно, потому что улица — довольно большая. Я думаю, что это продлится на протяжении нескольких часов.

Более того, были заявления от представителей радикальных организаций Одессы, которые также заявляли, что они не пустят на территорию консульств никого из граждан России сегодня, но поблизости нигде не было видно.

qha.com.ua Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании

Приходилось ли Вам встречать россиян, желающих проголосовать на выборах?

— Честно говоря, с утра никого из граждан РФ рядом замечено не было, как и в самом генконсульстве телефоны не отвечали.

Выходят ли на улицы общественные активисты, что они планируют?

— Они заявляли, что будут дежурить тоже под консульством, и в случае, если кто-то придет из граждан РФ, попытается проголосовать, то они будут им препятствовать. Но поскольку доступ на улицу был закрыт, то на подходах никого из радикалов и активистов не было видно.

О ситуации с доступом россиян на избирательный участок в Харькове рассказал спецкор "ГС" Юрий Ларин.

Чи пускають у консульство Росії громадян цієї країни в Харкові?

— На ранок нікого з бажаючих проголосувати не було. За словами поліції, зранку до консульства зайшли тільки представники власне цієї дипломатичної установи, російські дипломати. Людей, які б бажали зайти та проголосувати на виборах президента, станом на той час не було.

Скільки правоохоронців? Чи є під будівлею активісти?

— Консульство стоїть на вул. Максиміліанівська, ця вулиця повністю від Пушкінської і до іншого боку перегороджена представниками поліції, які питають документи у всіх, хто намагається пройти цією вулицею і питають мету перебування на цій вулиці, але пропускають людей, тобто місцевих, журналістів вони пропускають.

Щодо кількості правоохоронців — близько 300 було заявлено обласним главком, приблизно стільки ж на Максиміліанівскій та прилеглих вулицях і є правоохоронців, вони розташовані кільцем навколо території дипломатичної установи, нікого не зачіпають, все проходить спокійно, навпроти будівлі консульства на тротуарі встановлені два намети — ці намети встановили пікетувальники з "Національного корпусу", з "Правого сектору" та політичної партії ВО "Свобода".

Всього пікетувальників на ранок було небагато, за їхніми словами, вони будуть перешкоджати бажаючим пройти на територію консульства, влаштовуватимуть "коридор ганьби".

twitter.com/StudMedia Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове

Російські дипломати якось коментували ситуацію? Чи готували вони дільницю для виборів і взагалі як вони реагують?

— За словами працівників поліції, дипломати зайшли з самого ранку. Щодо того, чи відкрилася чи не відкрилася дільниця, я дзвонив на телефон дипломатичної установи, на телефон генконсульства, який указаний в розділі голосування на виборах президента, ніхто слухавку не взяв, тому, на жаль, я не можу сказати, чи відкрилася установа чи ні. В консульстві просто не відповідають на телефонні дзвінки.

Между тем, директор Института политического анализа и международных отношений Сергей Толстов в эфире "ГС" заявил, что запрет россиянам голосовать на выборах — путь к разрыву дипотношений. Он считает, что Украине стоит быть более рассудительной, поскольку ответ на такие действия против РФ может быть аналогичным.