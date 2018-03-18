Харьков. Усиленная охрана и протест националистов у консульства РФ

Националисты проводят пикет перед генеральным консульством Российской Федерации в Харькове.

На фото видно, что здание оцеплено сотрудниками Нацгвардии и Нацполиции.

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Кроме того, на одном из автомобилей с дипломатическими номерами протестующие написали "Крым наш".

Ранее националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" заявили, что в воскресенье блокируют российские дипломатические учреждения в Украине в связи с голосованием на выборах президента РФ.