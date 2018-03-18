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    Харьков. Усиленная охрана и протест националистов у консульства РФ

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (65)

    (обновлено: )329010
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    twitter.com/StudMedia
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    ГУ Нацполиции в Харьковской области
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    ГУ Нацполиции в Харьковской области
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    facebook.com/svoboda.ua
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    facebook.com/svoboda.ua
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    twitter.com/korenvkvadrate
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    twitter.com/korenvkvadrate
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    mediaport.ua
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    mediaport.ua
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    twitter.com/StudMedia
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    twitter.com/StudMedia
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    twitter.com/StudMedia
    Ситуация около Генерального консульства РФ в Харькове
    twitter.com/StudMedia

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    Националисты проводят пикет перед генеральным консульством Российской Федерации в Харькове.

    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    qha.com.ua
    Одесса. С территории консульства России эвакуировали 300 человек

    На фото видно, что здание оцеплено сотрудниками Нацгвардии и Нацполиции. 

    Смотрите также: Файеры, дрова и балалайки. Бунт националистов под посольством РФ в Киеве

    Кроме того, на одном из автомобилей с дипломатическими номерами протестующие написали "Крым наш".

    Ранее националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" заявили, что в воскресенье блокируют российские дипломатические учреждения в Украине в связи с голосованием на выборах президента РФ.

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