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    Выборы президента РФ. Как проходит голосование в посольстве в Киеве

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (60)

    (обновлено: )61501
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    ukraine.mid.ru
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    ukraine.mid.ru
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    ukraine.mid.ru
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    ukraine.mid.ru
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    ukraine.mid.ru
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    ukraine.mid.ru
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    ukraine.mid.ru
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    ukraine.mid.ru

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    Участки для голосования на выборах президента России в Украине открылись вовремя, голосуют сотрудники посольства и консульств, граждане РФ доступа к участкам не имеют, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства в воскресенье.

    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Файеры, дрова и балалайки. Бунт националистов под посольством РФ в Киеве

    "Участки открылись во всех наших представительствах в посольстве, в генеральном консульстве в Харькове, Одессе и Львове", — сообщил собеседник агентства.

    Смотрите также: В Киеве под российское посольство сносят дрова и покрышки

    По его словам, в Киеве в ночь на 18 марта силы Нацполиции и Нацгвардии оцепили здание посольства, смонтировали металлические ограждения, заблокировали движение пешеходов и транспорта, квартал патрулируют усиленные наряды полиции.

    В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией. Посольство РФ в Киеве после этого направило ноту в МИД Украины с требованием обеспечить беспрепятственное выполнение возложенных на него функций по организации и проведению выборов и пообещало сделать все возможное, чтобы россияне на Украине смогли проголосовать.

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