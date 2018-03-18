Выборы президента РФ. Как проходит голосование в посольстве в Киеве

Участки для голосования на выборах президента России в Украине открылись вовремя, голосуют сотрудники посольства и консульств, граждане РФ доступа к участкам не имеют, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства в воскресенье.

"Участки открылись во всех наших представительствах в посольстве, в генеральном консульстве в Харькове, Одессе и Львове", — сообщил собеседник агентства.

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По его словам, в Киеве в ночь на 18 марта силы Нацполиции и Нацгвардии оцепили здание посольства, смонтировали металлические ограждения, заблокировали движение пешеходов и транспорта, квартал патрулируют усиленные наряды полиции.

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией. Посольство РФ в Киеве после этого направило ноту в МИД Украины с требованием обеспечить беспрепятственное выполнение возложенных на него функций по организации и проведению выборов и пообещало сделать все возможное, чтобы россияне на Украине смогли проголосовать.