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    Одесса. С территории консульства России эвакуировали 300 человек

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (65)

    (обновлено: )1158012
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    qha.com.ua
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    qha.com.ua
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    pushkinska.net
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Думская.net
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Думская.net
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    pushkinska.net
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    pushkinska.net
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Думская.net
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Думская.net
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Думская.net
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Думская.net
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Ситуация возле консульства РФ в Одессе послу звонка о минировании
    Думская.net

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    Около 300 человек эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании улицы, где расположено здание консульства РФ в Одессе, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. 

    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Файеры, дрова и балалайки. Бунт националистов под посольством РФ в Киеве

    В ходе обследования территории взрывоопасных предметов обнаружено не было. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела.

    Смотрите также: В Киеве под российское посольство сносят дрова и покрышки

    Ранее в воскресенье корреспондент РИА Новости сообщил, что полиция попросила журналистов и прохожих покинуть территорию вблизи здания консульства РФ в Одессе в связи с поступившим сообщением о минировании улицы, где расположено дипломатическое учреждение.

    В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией. В воскресенье полиция перекрыла проезд к зданию консульства РФ в Одессе.

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