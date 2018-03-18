Одесса. С территории консульства России эвакуировали 300 человек

Около 300 человек эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании улицы, где расположено здание консульства РФ в Одессе, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В ходе обследования территории взрывоопасных предметов обнаружено не было. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела.

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Ранее в воскресенье корреспондент РИА Новости сообщил, что полиция попросила журналистов и прохожих покинуть территорию вблизи здания консульства РФ в Одессе в связи с поступившим сообщением о минировании улицы, где расположено дипломатическое учреждение.

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией. В воскресенье полиция перекрыла проезд к зданию консульства РФ в Одессе.