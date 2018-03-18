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    В Украине открылись все участки на выборах президента РФ - посольство

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (54)

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    Участки для голосования на выборах президента России в Украине открылись во всех представительствах в посольстве, в генеральном консульстве в Харькове, Одессе и Львове, сообщил собеседник РИА Новости.
    Выборы президента РФ в регионах России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Участки для голосования на выборах президента России в Украине открылись вовремя, голосуют сотрудники посольства и консульств, граждане РФ доступа к участкам не имеют, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства в воскресенье.

    Посольство России в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Видео
    facebook.com/artem.shevchenko
    Посольство РФ в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Кадры МВД

    В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией. Посольство РФ в Киеве после этого направило ноту в МИД Украины с требованием обеспечить беспрепятственное выполнение возложенных на него функций по организации и проведению выборов и пообещало сделать все возможное, чтобы россияне на Украине смогли проголосовать.

    "Участки открылись во всех наших представительствах в посольстве, в генеральном консульстве в Харькове, Одессе и Львове", — сообщил собеседник агентства.

    По его словам, в Киеве в ночь на 18 марта силы Нацполиции и Нацгвардии оцепили здание посольства, смонтировали металлические ограждения, заблокировали движение пешеходов и транспорта, квартал патрулируют усиленные наряды полиции.

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    "Российских граждан в посольство не допускают, наших сотрудников, в том числе членов избирательной комиссии, пропустили беспрепятственно, в 8.00 по местному времени в соответствии с регламентом был открыт избирательный участок, сейчас проходит голосование сотрудников посольства. Аналогичная ситуация в генеральных консульствах", — сообщили в посольстве, отметив, что участки закроются в 20.00 по местному времени.

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