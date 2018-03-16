В Харькове на окружной перевернулась и загорелась фура

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. На окружной дороге в Харькове столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль "ГАЗ". Водитель фуры госпитализирован. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Машины двигались во встречном направлении и столкнулись. В результате этого фура слетела с трассы, перевернулась и загорелась. Огонь также перекинулся на автомобиль "Волга".

"ГСЧС удалось потушить возгорание. По словам очевидцев, на месте работает полиция и медики", – поделились спасатели.

В результате происшествия пострадал 50-летний водитель грузовика. Мужчина доставлен в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова.

Как сообщалось ранее, погоня патрульных в Днепре за автомобилем Audi, в котором, предположительно находились грабители, завершилась ДТП, погиб один человек.