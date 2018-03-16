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    Происшествия

    В Харькове на окружной перевернулась и загорелась фура

    (обновлено: )78
    Машины двигались во встречном направлении и столкнулись. В результате ЧП фура слетела с трассы, перевернулась и загорелась. Огонь также перекинулся на автомобиль ближайший автомобиль.
    ДТП в Харькове
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. На окружной дороге в Харькове столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль "ГАЗ". Водитель фуры госпитализирован. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

    Дорога в лимонах. В Одессе грузовик с цитрусовыми попал в ДТП
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    Дорога в лимонах. В Одессе грузовик с цитрусовыми попал в ДТП

    Машины двигались во встречном направлении и столкнулись. В результате этого фура слетела с трассы, перевернулась и загорелась. Огонь также перекинулся на автомобиль "Волга".

    "ГСЧС удалось потушить возгорание. По словам очевидцев, на месте работает полиция и медики", – поделились спасатели.

    В результате происшествия пострадал 50-летний водитель грузовика. Мужчина доставлен в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова.

    Как сообщалось ранее, погоня патрульных в Днепре за автомобилем Audi, в котором, предположительно находились грабители, завершилась ДТП, погиб один человек.

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