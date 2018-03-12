В Греции владелец футбольного клуба выбежал на поле с пистолетом

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Матч чемпионата Греции по футболу между ПАОКом и АЕКом не доиграли из-за того, что на последних минутах на поле выбежал недовольный судейскими решениями владелец ПАОКа — российский предприниматель Иван Саввиди, который, по показаниям представителей АЕКа, имел при себе пистолет и угрожал арбитру встречи, сообщает агентство Франс Пресс.

Игра 25-го тура суперлиги проходила в воскресенье в Салониках. Матч лидеров чемпионата существенно прибавил в нерве на 90-й минуте, когда при счете 0:0 спорный гол защитника ПАОКа Фернанду Варелы не был засчитан из-за положения "вне игры". Хозяева поля выразили столь бурный протест, что игроки АЕКа поспешили в подтрибунное помещение.

Позже представители афинского клуба пожаловались, что на поле выбежал владелец ПАОКа Саввиди с пистолетом в кобуре и подступил к арбитру встречи Гиоргосу Коминосу с угрозами. Представители АЕКа также сообщили, что он атаковал и директора столичного клуба Василиса Димитриадиса. Но в показаниях упоминается не только Саввиди. По данным свидетелей, бывший арбитр ФИФА, а ныне спортивный директор ПАОКа Любош Михел позволил себе недвусмысленную фразу в адрес Коминоса: "Тебе конец!"

В итоге Коминос изменил свое решение и засчитал гол Варелы, однако в протокол это результативное действие защитника из Кабо-Верде, вероятно, не попадет. Арбитр не смог заставить футболистов АЕКа доиграть оставшиеся минуты матча – афиняне посчитали, что из соображений безопасности возвращаться на поле не стоит.

Решение по этому инциденту будет принято позже, когда греческая федерация футбола получит отчет от арбитра матча. ПАОК не в первый раз в текущем сезоне попадает в ситуацию с отменой игры. В феврале была отменена встреча суперлиги с "Олимпиакосом", на первых секундах которой в лицо тренеру пирейского клуба Оскару Гарсии с трибун прилетел рулон бумаги. Специалиста доставили в больницу, диагностировали травму губы и оставили на койке до утра.

На данный момент АЕК является лидером чемпионата Греции – в активе столичного клуба 54 очка. ПАОК занимает второе место (52 очка).

В конце февраля в Киеве напали на автобус фанов "АЕК". Задержаны четыре человека, пострадавших нет.