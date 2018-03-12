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    Чемпионат Греции по футболу приостановлен после инцидента с оружием

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    Пресс-служба владельца клуба ПАОК, российского бизнесмена Ивана Саввиди опровергла сообщения о том, что он угрожал кому-либо во время матча с АЕКом.
    Владелец ПАОКа Саввиди выбежал на поле с пистолетом
    twitter.com/jenkers_ru

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Проведение чемпионата Греции по футболу приостановлено после инцидента в матче ПАОКа и АЕКа, заявил заместитель министра по делам спорта Георгиос Василиадис.

    "Мы решили приостановить чемпионат. Матчи не возобновятся, пока не будут установлены новые рамки закона, согласованные со всеми сторонами", — цитирует Василиадиса агентство Франс Пресс.

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    Встреча ПАОКа и АЕКа состоялась в воскресенье в Салониках. ПАОК открыл счет на последних минутах, но судья не засчитал гол, поскольку решил, что один из футболистов находился в положении "вне игры". Возмущенные болельщики ПАОКа и владелец клуба российский бизнесмен Иван Саввиди выбежали на поле, протестуя против решения судьи, который в итоге засчитал гол. При этом многие греческие издания написали, что "вооруженный Саввиди выбежал на поле и угрожал судье", опубликовав фотографии бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе.

    Пресс-служба Саввиди опровергла сообщения о том, что он угрожал кому-либо во время матча с АЕКом. По сообщениям СМИ, греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди за выход на поле во время игры.

    На данный момент АЕК является лидером чемпионата Греции — в активе столичного клуба 54 очка. ПАОК занимает второе место (52 очка).

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