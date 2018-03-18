В РФ в ДТП разбилась женская футбольная команда

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина.

В Липецкой области в ДТП попал микроавтобус, перевозивший игроков женской российской футбольной команды "Триумф" из Брянска, сообщает " Корреспондент".

Как стало известно, авария произошла около 15:00 в субботу, 17 марта, на трассе Р-119. Спортсменки ехали на игры в Воронеж. Из-за плохих погодных условий микроавтобус с 10 игрокам и тренером врезался в легковой автомобиль, который вынесло со встречной полосы.

В аварии пострадали четыре девушки и водитель легковушки, все они госпитализированы.

Напомним, самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bagnla разбился в понедельник неподалеку от международного аэропорта Катманду. Во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, вместо этого упав на футбольное поле к востоку от аэропорта.