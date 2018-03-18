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    Спорт

    В РФ в ДТП разбилась женская футбольная команда

    (обновлено: )37602
    Из-за плохих погодных условий микроавтобус с 10 игрокам и тренером врезался в легковой автомобиль, который вынесло со встречной полосы.
    Скорая помощь в РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. 

    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Фото "Информатор"
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    В Липецкой области в ДТП попал микроавтобус, перевозивший игроков женской российской футбольной команды "Триумф" из Брянска, сообщает "Корреспондент".

    Как стало известно, авария произошла около 15:00 в субботу, 17 марта, на трассе Р-119. Спортсменки ехали на игры в Воронеж. Из-за плохих погодных условий микроавтобус с 10 игрокам и тренером врезался в легковой автомобиль, который вынесло со встречной полосы.

    В аварии пострадали четыре девушки и водитель легковушки, все они госпитализированы. 

    Напомним, самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bagnla разбился в понедельник неподалеку от международного аэропорта Катманду. Во время захода на посадку самолет не попал на взлетно-посадочную полосу, вместо этого упав на футбольное поле к востоку от аэропорта. 

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