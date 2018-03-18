ДТП с группой "Пикник": появилась информация об одном из музыкантов

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Музыкант группы "Пикник" Станислав Шклярский сообщил, что возвращается домой после недавней аварии под Владимиром.

Об этом он написал в Instagram.

"Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой", — написал он и поблагодарил подписчиков за помощь и поддержку.

"Надеюсь на понимание и прошу не задавать вопросы про здоровье всех участников, так как даже я не знаю всю информацию, что уж говорить о слухах", — добавил музыкант.

Группа "Пикник" сформировалась в 1978 году. В текущий состав коллектива входят фронтмен Эдмунд Шклярский, барабанщик Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский. В дискографии "Пикника" 22 студийных альбома.

Ранее в УМВД по Владимирской области сообщили, что авария произошла в 11.10 на 50-м километре автодороги "Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума". По предварительной информации правоохранительных органов, водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями "КамАЗ" и Volkswagen. В результате ДТП пострадали семь человек: водители двух легковых автомобилей, а также пятеро пассажиров Volkswagen.