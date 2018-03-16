Медики сообщили о состоянии попавших в ДТП музыкантов группы "Пикник"

ГУ МЧС по Владимирской области

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Музыканты группы "Пикник", попавшие в пятницу ДТП, находятся в больнице в состоянии средней тяжести, сообщила РИА Новости главврач Гусь-Хрустальной городской больницы Ольга Добрынина.

Ранее в УМВД по Владимирской области сообщили, что авария произошла в 11.10 на 50-м километре автодороги "Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума". По предварительной информации правоохранительных органов, водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями "КамАЗ" и Volkswagen. В результате ДТП пострадали семь человек: водители двух легковых автомобилей, а также пятеро пассажиров Volkswagen.

"Состояние их (музыкантов – ред.) средней степени тяжести на сегодняшний момент. Они находятся не в реанимации, они находятся в травмотделении", — сказала собеседница.

Она отметила, что из шести попавших в больницу участников группы "Пикник" один отпущен на амбулаторное лечение. О выписке остальных, по ее словам, пока говорить рано.

Медики отказываются раскрывать характер травм пострадавших, ссылаясь на врачебную тайну. "Кроме того, музыканты не дали согласие давать подробную информацию про состояние их здоровья", — подчеркнула Добрынина.

Уже известно, что музыканты отменили ближайший концерт в Рязани. На сайте Рязанского областного минздрава сообщается, что министр Андрей Прилуцкий уточнил у владимирских медиков состояние здоровья пострадавших.

"Андрей Прилуцкий отметил, что в случае необходимости готов организовать доставку пациентов в Рязань для оказания специализированной медицинской помощи в ведущих учреждениях здравоохранения нашего региона", — говорится в сообщении.