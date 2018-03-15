Появилось видео страшного ДТП на Буковине, в котором погибли 4 женщины

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Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Черновицкой области, в результате чего четыре человека погибли и один пострадал. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Около 10.00 14 марта на трассе в селе Новый Киселев произошло столкновение грузового автомобиля МАN и легкового Hyundai Elantra. По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки пыталась осуществить разворот из правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в легковом автомобиле находилось пятеро женщин. Трое из них, в том числе водитель, погибли на месте аварии, одна женщина скончалась по дороге в больницу, еще одна госпитализирована.