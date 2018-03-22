наверх
22.03.201819:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Канадский хоккеист забил чудо-шайбу

    (обновлено: )29311
    Лидер клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби потряс техникой высочайшего уровня. Канадец забил шайбу, как будто играет не в хоккей, а в теннис.
    SPORTSNET/Youtube

    Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, состоявшаяся в среду в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев льда.

    Смотрите также: Жесткая драка на льду. Хоккеист "вырубил" соперника во время матча

    В составе победителей шайбы забросили Евгений Малкин (10-я минута), в активе которого также результативная передача, Патрик Хёрнквист (18), Сидни Кросби (36), Дерик Брассар (43) и Джейк Гюнцель (59). У "Канадиенс" отличились Джонатан Друэн (20), Никита Щербак (29) и Якоб Де Ла Роз (35).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министерство внутренних дел Украины
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Табличка образовательной организации "Британский совет" в Москве.
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире