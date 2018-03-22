Канадский хоккеист забил чудо-шайбу

Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, состоявшаяся в среду в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев льда.

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В составе победителей шайбы забросили Евгений Малкин (10-я минута), в активе которого также результативная передача, Патрик Хёрнквист (18), Сидни Кросби (36), Дерик Брассар (43) и Джейк Гюнцель (59). У "Канадиенс" отличились Джонатан Друэн (20), Никита Щербак (29) и Якоб Де Ла Роз (35).