Как победившие в Корее хоккеисты пели гимн России под музыку Олимпиады

Во время церемонии звучала музыка олимпийского гимна, так как россияне выступают на Играх в Пхенчхане в статусе спортсмены-олимпийцы из России (OAR) и под олимпийским флагом.

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Ранее сообщалось, что Олимпиада-2018 в Пхенчхане объявлена закрытой. Уже прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Среди прочего состоялся парад спортсменов. Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане.