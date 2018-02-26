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    Как победившие в Корее хоккеисты пели гимн России под музыку Олимпиады

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    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты (89)

    (обновлено: )32150
    Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
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    Во время церемонии звучала музыка олимпийского гимна, так как россияне выступают на Играх в Пхенчхане в статусе спортсмены-олимпийцы из России (OAR) и под олимпийским флагом.

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    Ранее сообщалось, что Олимпиада-2018 в Пхенчхане объявлена закрытой. Уже прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Среди прочего состоялся парад спортсменов. Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане.

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