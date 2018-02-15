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    В России школьник-хоккеист умер после попадания в него шайбой

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    По данным липецкого СМИ, 11-летний мальчик занимался на дополнительной тренировке с другими детьми 2003 года рождения. Школьники отрабатывали броски по воротам.
    Хоккей. Арихивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Следствие выясняет обстоятельства смерти школьника на хоккейной тренировке в Ельце Липецкой области, скончавшегося после того, как в него попала шайба, сообщил в четверг РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.

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    Инцидент произошел в среду около 17.00 на тренировке в ледовом дворце спорта в Ельце.

    "Проводилась тренировка, несовершеннолетнему попали шайбой. В настоящий момент производится вскрытие, устанавливается точная причина смерти. Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства", — сказал собеседник агентства.

    По данным липецкого издания GOROD48, 11-летний мальчик занимался на дополнительной тренировке с другими детьми 2003 года рождения. Школьники отрабатывали броски по воротам. Когда занятие закончилось, мальчик пошел собирать шайбы и попал, как информирует издание, под бросок одного из старших детей. Шайба попала ребенку в шейный позвонок, школьник скончался на месте.

    Ранее сообщалось, что школьник нашел гранату возле детского сада в городе Дергачи Харьковской области.

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