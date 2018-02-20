Во время хоккейного матча на Олимпиаде едва не умер 8-летний мальчик

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Канадский полицейский Фрэнк Мартино и его коллега из Южной Кореи Йон Ги Мин спасли жизнь восьмилетнему ребенку во время матча сборных Канады и Чехии по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает канадский телеканал CBC.

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Отмечается, что мальчик подавился рисовым пирогом у входа на арену, потерял сознание и упал. Подоспевшие сотрудники полиции смогли оказать ему первую помощь. По данным телеканала, оба стража правопорядка получили грамоты от полицейского управления южнокорейской провинции Канвондо.

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Игра сборных Канады и Чехии прошла 17 февраля в Канныне и завершилась победой чешской команды по буллитам (3:2).

Напомним, по итогам десятого дня ОИ-2018 Украина в общекомандном зачете занимает лишь 18 место.