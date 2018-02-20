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    Во время хоккейного матча на Олимпиаде едва не умер 8-летний мальчик

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    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины (71)

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    Мальчик подавился рисовым пирогом у входа на арену, потерял сознание и упал. Подоспевшие сотрудники полиции смогли оказать ему первую помощь.
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Kai Pfaffenbach

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Канадский полицейский Фрэнк Мартино и его коллега из Южной Кореи Йон Ги Мин спасли жизнь восьмилетнему ребенку во время матча сборных Канады и Чехии по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает канадский телеканал CBC.

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    Отмечается, что мальчик подавился рисовым пирогом у входа на арену, потерял сознание и упал. Подоспевшие сотрудники полиции смогли оказать ему первую помощь. По данным телеканала, оба стража правопорядка получили грамоты от полицейского управления южнокорейской провинции Канвондо.

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    Игра сборных Канады и Чехии прошла 17 февраля в Канныне и завершилась победой чешской команды по буллитам (3:2).

    Напомним, по итогам десятого дня ОИ-2018 Украина в общекомандном зачете занимает лишь 18 место. 

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