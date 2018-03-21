Глава МИД Британии сравнил ЧМ-2018 по футболу с Олимпиадой-1936

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КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласился с утверждением о том, что Россия может использовать чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года, то есть, для поднятия имиджа страны.

В среду на заседании парламентского комитета по международным делам член комитета, депутат от Лейбористской партии Ян Остин заявил: "Путин собирается использовать его (чемпионат мира – ред.), как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года".

"Как PR-ход", — уточнил он. Джонсон со своим коллегой согласился.

"Ваша характеристика того, что может произойти в Москве… Я думаю, что сравнение с 1936 годом, конечно, правильное", — сказал министр, в свою очередь, выступая на заседании парламентского комитета.

Сравнение ЧМ-2018 по футболу в РФ с Олимпиадой 1936 года (проводились в Берлине, Третий рейх) неприемлемо и недостойно главы МИД европейского государства, написала на своей странице в Facebook официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя мнение главы Форин Офиса Бориса Джонсона.

"Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и недостойны главы дипломатического ведомства европейского государства", — пишет Захарова.

По ее мнению, теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним — создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. "Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России", — указала она.

"Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира", — отмечает официальный представитель МИД РФ.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.

В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.